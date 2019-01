Blastingnews

: Formula E: ePrix di Marrakesh 2019 in diretta su Italia 2 ed Eurosport - VCasale : Formula E: ePrix di Marrakesh 2019 in diretta su Italia 2 ed Eurosport - MMagazineItalia : Per la prossima stagione, potrebbe esserci la concomitanza tra #AdDiriyahEPrix e la #8hBahrain per il 14 dicembre.… - F1News_Marcuss : Già definite le line-up dei test che si svolgeranno dopo l'ePrix di Marrakesh. Tanti pilota in orbita F1 testeranno… -

(Di mercoledì 9 gennaio 2019) Dopo l'antipasto dello scorso 15 dicembre in Arabia Saudita, è nuovamente tempo di scendere in pista per i piloti e i team dellaE. Sabato 12 gennaio è infatti in programma l'di(Marocco), seconda di 13 prove che compongono il calendario della stagione 2018-19.LaE in Marocco per la terza volta L'disi disputa sul "Circuit International Automobile Moulay El Hassan", situato nel centro storico della città. Il tracciato è lungo 2,97 km con 12 curve ed oltre allaE ospita anche il campionato WTCC. Il mondiale "full electric" fa tappa nel Paese nordafricano per la terza volta consecutiva.A trionfare nelle edizioni passate lo svizzero Sebastien Buemi (Renault) nel 2016-17 e lo svedese Felix Rosenqvist (Mahindra Racing) nella passata edizione. Due piloti tra i più competitivi del campionato, che hanno tutte le carte in regola per ...