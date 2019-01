ilsole24ore

: Fondi, la grande fuga dal rischio spinge cash e oro: Fuga dal rischio e corsa alla liquidità: questo è il copione a… - fisco24_info : Fondi, la grande fuga dal rischio spinge cash e oro: Fuga dal rischio e corsa alla liquidità: questo è il copione a…

(Di mercoledì 9 gennaio 2019)dale corsa alla liquidità: questo è il copione andato in scena negli ultimi mesi e i saldi finali dell’industria deifotografano ilgelo. In particolare quelli relativi al quarto trimestre dell’anno che si è chiuso con pesanti riscatti sulle principali classi di investimentose a cui ha fatto fronte l’exploit dei beni rifugio: la liquidità, l’oro e igiapponesi denominati in yen, valuta rifugio per eccellenza...