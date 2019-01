Fiorentina | Muriel | prima tripletta viola

Fiorentina - show di Muriel all'esordio in amichevole : tripletta nel giro di 22 minuti : Tre gol nel giro di 22 minuti , in amichevole: non male il biglietto da visita con cui Luis Muriel si è presentato ai tifosi della Fiorentina. Vero, il colombiano si era già messo in mostra in ...

Fiorentina - Pioli : "Muriel entusiasta di essere qui. Pjaca? Credo in lui" : La Fiorentina mette nel mirino un 2019 che chiamerà i viola ad un doppio impegno importante, tra gli ottavi di finale di Coppa Italia contro il Torino e la prima giornata del girone di ritorno contro ...

Fiorentina - il primo gol in allenamento di Muriel è pazzesco [VIDEO] : La Fiorentina ha piazzato il colpo Luis Muriel, il calciatore della Fiorentina si candida ad essere grande protagonista con la maglia viola nella seconda parte della stagione dopo l’esperienza non entusiasmante con il Siviglia. La squadra di Pioli sta disputando una buona stagione e punta la qualificazione in Europa League e l’ex Sampdoria può rappresentare l’uomo in più. Nel frattempo grande gol in allenamento per il ...

Fiorentina - vacanze finite - tutti a Malta : Pioli lavorerà su Muriel : Giovanni Simeone, 23 anni LAPRESSE vacanze finite per la Fiorentina. Domenica prossima a Torino la squadra di Pioli sfiderà i granata in Coppa Italia e così da questo pomeriggio il gruppo è tornato al ...

Fantacalcio - Muriel : ecco come cambia la Fiorentina - affare conveniente? : Fantacalcio Muriel- La Fiorentina ha ufficializzato l’acquisto di Muriel dal Siviglia. L’attaccante colombiano, ex Udinese e Sampdoria, andrà a rinforzare l’attacco messo a disposizione di Pioli. Un nuovo attaccante per dare più linfa vitale all’attacco dei toscani in vista della seconda parte di stagione. come cambierà l’assetto tattico della Fiorentina? Muriel rappresenterà un ottimo investimento ...

Luis Muriel si presenta alla Fiorentina : il numero scelto ed i consigli di Cuadrado : Luis Muriel ha scelto la Fiorentina nonostante il pressing del Milan nelle ultime ore del 2018, il calciatore si è presentato ai tifosi “Ho scelto la Fiorentina per la storia del club“. Queste le prime parole di Luis Muriel da giocatore viola. “Avevo già parlato con Corvino e gli avevo dato la mia parola -aggiunge il 27enne colombiano ai microfoni della tv della società gigliata-. Visto lo sforzo che ha fatto la ...

Muriel si presenta - le prime parole da calciatore della Fiorentina : La Fiorentina ha piazzato il colpo Muriel, il colombiano si candida ad essere grande protagonista nella seconda parte di stagione. Ecco le importanti dichiarazioni di presentazione dell’ex Sampdoria: “Sono molto, molto contento di essere qua. Ho parlato diverso tempo fa con il Direttore e gli ho dato la mia parola che sarei venuto a Firenze ed ora sono qui. Ho grandissima voglia di iniziare, non vedo l’ora di scendere in campo ...