Fernando Aiuti | trovato morto l' immunologo anti Aids | indaga la Procura

Rosaria Iardino su Fernando Aiuti : "Non dimenticherò mai il mio uomo del bacio - grazie per il tuocontributo alla lotta all'Aids" : "È morto Fernando Aiuti, il mio uomo del bacio, grande immunologo e uomo, con lui ho litigato tantissime volte.. Ricordando l'uomo e il professore non posso fare altro che dire grazie per il suo enorme contributo alla lotta contro L'Aids". Questo il commento postato su Twitter da Rosaria Iardino, la donna sieropositiva da anni attiva nella sensibilizzazione contro il virus, protagonista dell'episodio del 1991, quando alla Fiera di ...

Roma : morto professor Fernando Aiuti - tra ipotesi anche suicidio : Roma – Questa mattina e’ morto il professor Fernando Aiuti, famoso immunologo dell’Universita’ di Roma La Sapienza nato a Urbino 83 anni fa. Il decesso e’ avvenuto a causa “delle complicanze immediate di un trauma da caduta dalla rampa delle scale adiacente il reparto di degenza” del Policlinico Gemelli di Roma, dove era ricoverato. Lo fa sapere il nosocomio capitolino. Il professore era in cura presso ...

Addio a Fernando Aiuti - è morto dopo una caduta dalle scale : È morto l'immunologo Fernando Aiuti, pioniere della ricerca e della lotta contro l'Aids. Era ricoverato al Policlinico Agostino Gemelli di Roma.Sulla morte dell'immunologo, 83 anni, fondatore dell'Anlaids (Associazione Nazionale per la lotta contro l'Aids) ha aperto un'inchiesta la procura di Roma: come riporta il Messaggero, "la pm Laura Condemi è andata a fare un sopralluogo in ospedale, l'ipotesi è che si sia suicidato". ...

Fernando Aiuti - morto l’immunologo che si batteva per sconfiggere l’Aids e i pregiudizi : Voleva sconfiggere la malattia del secolo, così fu chiamata l’Aids, e si era battuto da uomo e scienziato contro il pregiudizio che mortificava sieropositivi e malati. Fernando Aiuti, 83 anni, professore e fondatore dell’Anlaids, l’associazione Nazionale per la lotta contro l’Aids, è morto questa mattina al policlinico Gemelli. Sul caso indaga la procura di Roma: la pm Laura Condemi è sul posto perché l’ipotesi è che il ...

Morto l’immunologo Fernando Aiuti - non si esclude il suicidio : È Morto a Roma, al Policlinico Agostino Gemelli, il famoso immunologo Fernando Aiuti, pioniere della ricerca e della lotta contro l’Aids, fondatore dell’Anlaids (Associazione Nazionale per la lotta contro l’Aids): aveva 83 anni. Sul decesso è stato aperto un fascicolo di indagine dalla procura e non si esclude si sia trattato di un suicidio. “E’ Morto Fernando Aiuti, il mio uomo del bacio, grande immunologo e uomo, ...

