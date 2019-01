FERNANDO AIUTI | MORTO IL MEDICO DEL BACIO ANTI-HIV Video | Gheinzer | ' Era appassionato

FERNANDO AIUTI - l'immunologo che con un bacio sfido' stigma Aids : 'La scienza oggi piange un grande uomo: la scomparsa dell'immunologo Fernando Aiuti, punto di riferimento mondiale per la lotta all'Aids, mi rattrista molto. Sono certa che il suo grande impegno ...

Morte FERNANDO AIUTI - Agnoletto : “Avversari per anni ma alleati nell’ultima battaglia” : Acerrimi avversari per anni, diversi e opposti, divisi da storie, posizioni culturali e politiche, ma alla fine uniti da un’ultima battaglia. Così Vittorio Agnoletto, politico, medico e attivista no global, pioniere dell’associativismo nel campo dell’Aids, sintetizza all’AdnKronos Salute il suo rapporto “difficile e sempre estremamente complesso” con Fernando Aiuti, morto oggi al Policlinico Gemelli di ...

Chi era FERNANDO AIUTI - immunologo simbolo della lotta all'Aids : Chi era Fernando Aiuti, immunologo simbolo della lotta all'Aids Il medico e professore è morto a Roma a 83 anni . Resta celebre lo scatto in cui bacia sulla bocca una paziente sieropositiva. Ha dedicato la sua carriera alla ricerca sul virus Hiv, ai pazienti e alla lotta agli stereotipi sulla malattia Parole ...

Addio all’immunologo FERNANDO AIUTI - l’ultima intervista : “I giovani ignorano l’Aids - fate tutti il test” : Pioniere della lotta all’Aids fino alla fine. Fernando Aiuti non aveva perso quella passione che lo ‘accendeva’ sulle battaglie a lui care. Nell’ultima intervista rilasciata all’Adnkronos Salute, poco più di un mese fa, alla vigilia della Giornata mondiale di lotta all’Aids, ammoniva: “I giovani oggi non sanno niente di Aids e da anni sono scomparse le campagne istituzionali di prevenzione. Ma se, per ...

Rosaria Iardino e la morte di FERNANDO AIUTI : 'Il nostro bacio un richiamo al coraggio di parlare di Aids' : Rosaria Iardino commenta la morte di Fernando Aiuti : 'La sua scomparsa mi addolora moltissimo. Ci sono uomini che per il valore che sanno apportare alla comunità scientifica e culturale dovrebbero ...

FERNANDO AIUTI : io e lui avversari per anni ma alleati nell’ultima battaglia contro il vaccino anti-Aids : Il mio rapporto con Fernando Aiuti è stato estremamente complesso; dalla fine degli anni 80 e per tutti gli anni 90 io ero il presidente della Lila, la Lega Italiana per la Lotta contro l’Aids, e Aiuti dell’Anlaids, l’Associazione Nazionale di Lotta all’Aids, le due principali associazioni contro quella che era ritenuta la Peste del Secolo. Ci univa l’impegno nella lotta all’Aids e la richiesta che i governi italiani, superando falsi moralismi e ...

Morto l’immunologo FERNANDO AIUTI - è precipitato da 10 metri : ipotesi suicidio o omicidio : Continuano le indagini per comprendere le cause della morte dell’immunologo Fernando Aiuti, deceduto stamani. Sembrerebbe essersi verificata una caduta di oltre dieci metri nella tromba delle scale adiacenti al reparto di medicina generale del policlinico Gemelli. Il corpo del professore Fernando Aiuti è stato trovato intorno alle 11 riverso sul pavimento dopo una caduta dal quarto piano del reparto dove si trovava ricoverato. E’ ...

È scomparso FERNANDO AIUTI - l’immunologo della lotta all’Aids : L’immunologo Fernando Aiuti, studioso di fama internazionale e pioniere della ricerca e della lotta contro l’Aids, è morto a Roma, dove era ricoverato al Policlinico Agostino Gemelli. Come riportano Ansa e fonti di stampa, che citano un comunicato del Policlinico, il professore era ricoverato presso il reparto di Medicina generale “per il trattamento di una grave cardiopatia ischemica da cui era da tempo affetto e che lo aveva ...