FERNANDO AIUTI | MORTO IL MEDICO DEL BACIO ANTI-HIV Video | Gheinzer | ' Era appassionato

Addio al Prof. FERNANDO AIUTI - SIMIT : “Una grave perdita per l’intera scienza medica” : In merito alla prematura scomparsa del Prof. Fernando Aiuti, pioniere della lotta contro l’Aids, il Prof. Massimo Galli, Presidente SIMIT (Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali) ha dichiarato: “Fondatore e a lungo presidente della Associazione Nazionale per la Lotta contro l’AIDS, è stato un pioniere riconosciuto nella diagnosi, nella cura, nella lotta contro lo stigma riguardante le persone colpite dalla malattia. Un ...

Il mondo della medicina in lutto per la scomparsa di FERNANDO Aiuti : Fernando Aiuti è deceduto ieri 9 gennaio al Policlinico Gemelli di Roma a causa di una caduta nella tromba della scale. Aveva 83 anni ed era ricoverato per una grave cardiopatia ischemica. Laureato in medicina e chirurgia (1961-Università La Sapienza - Roma) è stato immunologo e medico. Inoltre nel 2008 si presentò come capolista del PdL al Campidoglio, dove si ricandidò nel 2013 con Gianni Alemanno. Chi ha avuto la fortuna di incontrare ...

'FERNANDO AIUTI era un guerriero non crediamo al suicidio - forse un malore' - il dolore dei collaboratori : 'Per 30 anni ha dedicato la sua vita alla scienza e ai malati, tutti noi gli saremo sempre grati sia come uomo di scienza che per la grande umanità con la quale ha affrontato il mostro dell'Aids', ...

Chi era FERNANDO AIUTI - immunologo simbolo della lotta all'Aids - : Il medico e professore è morto a Roma a 83 anni . Resta celebre lo scatto in cui bacia sulla bocca una paziente sieropositiva. Ha dedicato la sua carriera alla ricerca sul virus Hiv, ai pazienti e ...

Precipita da 10 metri - morto FERNANDO Aiuti. Non si esclude suicidio : E' Precipitato nella tromba delle scale dal quarto piano del reparto di medicina generale, dove era ricoverato da tempo in una stanza singola per una cardiopatia ischemica e che lo aveva gia' costretto ad altri ricoveri e trattamenti anche invasivi. Un volo di una decina di metri risultato fatale per l'84enne immunologo Fernando Aiuti, trovato senza vita intorno alle 11 di ieri al Policlinico Gemelli. La procura di Roma, in attesa di una ...

Rosaria Iardino e la morte di FERNANDO AIUTI : «Il nostro bacio un richiamo al coraggio di parlare di Aids» : ... dobbiamo riparlare alle scuole, alle istituzioni, alle famiglie, a noi stessi solo così possiamo vincere questa lotta prima di civiltà e poi di scienza. Ecco, Fernando era per prima cosa un uomo per ...

FERNANDO AIUTI : l’immunologo che con un bacio sfidò stigma Aids : Un bacio in bianco e nero nel dicembre 1991 che fece scalpore: protagonisti l’immunologo Fernando Aiuti e una giovane sieropositiva. Un bacio per vincere lo stigma, quello celeberrimo della foto con Aiuti e Rosaria Iardino, che ha mostrato agli italiani che il virus non si trasmette, appunto, con un bacio. Nato a Urbino l’8 giugno del 1935, Aiuti si è spento al Policlinico Gemelli di Roma all’età di 83 anni. Immunologo e ...

FERNANDO AIUTI - MORTO IL MEDICO DEL BACIO ANTI-HIV/ Video - Gheinzer : 'Era appassionato dei suoi malati' : FERNANDO AIUTI, MORTO a 84 anni l'immunologo anti Hiv: suicidio o incidente? Reso celebre grazie al BACIO-provocazione alla donna sieropositiva.

FERNANDO AIUTI - l'immunologo che con un bacio sfido' stigma Aids : 'La scienza oggi piange un grande uomo: la scomparsa dell'immunologo Fernando Aiuti, punto di riferimento mondiale per la lotta all'Aids, mi rattrista molto. Sono certa che il suo grande impegno ...

FERNANDO AIUTI - il grande combattente della guerra all'Aids : Un reporter fotografò la scena e l'immagine fece il giro del mondo. La vis polemica E si ricorda anche la vis polemica e le grandi litigate sul ruolo delle aziende farmaceutiche nella ricerca con ...

Morte FERNANDO AIUTI - Agnoletto : “Avversari per anni ma alleati nell’ultima battaglia” : Acerrimi avversari per anni, diversi e opposti, divisi da storie, posizioni culturali e politiche, ma alla fine uniti da un’ultima battaglia. Così Vittorio Agnoletto, politico, medico e attivista no global, pioniere dell’associativismo nel campo dell’Aids, sintetizza all’AdnKronos Salute il suo rapporto “difficile e sempre estremamente complesso” con Fernando Aiuti, morto oggi al Policlinico Gemelli di ...

morto il professor FERNANDO Aiuti : Per anni si batté contro l'emarginazione dei malati di Hiv e nel 1991 fece il giro del mondo la foto che lo immortalava mentre baciava sulla bocca una donna sieropositiva per dimostrare che il virus ...

Chi era FERNANDO AIUTI - immunologo simbolo della lotta all'Aids : Chi era Fernando Aiuti, immunologo simbolo della lotta all'Aids Il medico e professore è morto a Roma a 83 anni . Resta celebre lo scatto in cui bacia sulla bocca una paziente sieropositiva. Ha dedicato la sua carriera alla ricerca sul virus Hiv, ai pazienti e alla lotta agli stereotipi sulla malattia Parole ...

Addio all’immunologo FERNANDO AIUTI - l’ultima intervista : “I giovani ignorano l’Aids - fate tutti il test” : Pioniere della lotta all’Aids fino alla fine. Fernando Aiuti non aveva perso quella passione che lo ‘accendeva’ sulle battaglie a lui care. Nell’ultima intervista rilasciata all’Adnkronos Salute, poco più di un mese fa, alla vigilia della Giornata mondiale di lotta all’Aids, ammoniva: “I giovani oggi non sanno niente di Aids e da anni sono scomparse le campagne istituzionali di prevenzione. Ma se, per ...