Facebook Messenger mette alla prova la modalità scura in alcuni paesi e distribuisce la

Facebook Messenger ha iniziato a testare l'opzione per cancellare i messaggi inviati in una conversazione : Il team di Facebook Messenger ha cominciato a testare l'annullamento dell'invio di un messaggio anche sull'app per Android.

Quanto tempo ho per eliminare un messaggio su Facebook Messenger - WhatsApp e Telegram : Quante volte una volta inviato un messaggio si è pensato di aver fatto la cosa sbagliata? Da quando i social e le app di messaggistica istantanea hanno introdotto la possibilità di eliminare i messaggi inviati leggi di più...

Modalità scura su Facebook Messenger per salvare la batteria? Primi test - a quando in Italia : La Modalità scura su Facebook Messenger è in procinto di diventare disponibile per gli utilizzatori dell'app di messaggistica del social network? A testimoniarlo sono i Primi test effettuati per il "dark mode" in più parti del mondo proprio a cavallo della fine del 2018 e con l'inizio di questo 2019. L'esperta Jane Machun Wong sul su profilo Twitter ha dato la lieta novella solo poche ore fa. Come testimoniato dal cinguettio di fine ...

Facebook Messenger testa in alcuni Paesi la Modalità Scura : Facebook Messenger negli ultimi mesi ha apportato diverse modifiche all'interfaccia utente e un'altra novità pare sia in fase di test in alcuni Paesi

Facebook Messenger inizia ad intravedere il tema scuro - ma c'è ancora del lavoro da fare : In fase di test in alcuni paesi del mondo selezionati, ma prima di vederlo stabilmente sull'app ci vorrà ancora tempo, a giudicare dallo stato dei lavori. Se c'è una tendenza che sta riscuotendo il consenso unanime degli utenti è quella ...

Facebook Messenger è sempre più simile a Instagram : Secondo Facebook, ogni giorno, vengono scambiati 440 milioni di adesivi nelle chat di tutto il mondo. Con la possibilità di trasformare gli adesivi in oggetti di realtà virtuale questo numero ...

La fotocamera di Facebook Messenger si aggiorna con l'effetto ritratto simulato e altre novità : Facebook Messenger si aggiorna con la modalità ritratto e altre novità per la fotocamera.

Facebook ora punta sulle televendite/ Pagamenti via Messenger e merce venduta in diretta video : Arriva una grande rivoluzione su Facebook che ha deciso di puntare sulle televendite. Il social sta testando una nuova funzione

Facebook sfida Amazon e tv con le televendite via Messenger : Se Instagram si ispira a Postalmarket, Facebook prende spunto dalle televendite, che hanno fatto furore negli anni Novanta dando popolarità ad alcuni venditori. Due approcci commerciali 'vintage' per spingere sullo shopping online, un terreno di sfida e di guadagni, presidiato attualmente da grandi colossi come Amazon e eBay. Secondo il sito TechCrunch, il social network di Mark Zuckerbeg sta testando una funzione che permette a marchi e ...

Facebook Messenger consentirà di quotare i messaggi nelle chat singole e di gruppo : Facebook Messenger sta testando una nuova feature che consentirà di quotare i singoli messaggi a cui si intende rispondere nelle chat singole e di gruppo.

Avvolti nel mistero i problemi Facebook Messenger del 29 novembre : una prima analisi : Si riscontrano proprio in questi minuti degli anomali problemi Facebook Messenger tra gli utenti italiani. Premetto subito che l'anomalia del 29 novembre al momento non può indurmi a parlare di down, in quanto le segnalazioni per quanto significative, non hanno ancora raggiunto livelli tali da metterla in questi termini. Importante dunque capire bene come stiano andando le cose, dopo che una situazione simile si era creata la scorsa estate come ...

Facebook Messenger : tornano le conversazioni del passato - ma è un bug : Alcuni utenti di Facebook in questi giorni stanno ricevendo messaggi direttamente dal passato: vere e proprie missive che si presentano come messaggi nuovi ma che in realtà sono repliche di pezzetti di conversazione scambiati con i propri contatti mesi o perfino anni fa. Stando a quanto riporta The Verge, le prime segnalazioni del fenomeno hanno iniziato a farsi strada su Twitter e lo strano comportamento sarebbe da ricondursi a un bug della ...

Facebook Messenger down - arrivate segnalazioni da diversi utenti : Stanno arrivando in questi minuti segnalazioni da diversi utenti, da svariate parti d’Italia, secondo cui l’applicazione di messaggistica di Facebook, Messenger risulta non funzionante. Al momento sembrano essere due le maggiori problematiche. L’applicazione non permette leggi di più...

Facebook sta lavorando alla visione di gruppo dei video su Messenger : Facebook, stando a delle strisce di codice scoperte dal fondatore di Timebound (app per la gestione delle scadenze) Ananay Arora, starebbe testando una nuova funzionalità di Messenger per la co-visualizzazione di video. Questa funzione consentirebbe agli utenti di riprodurre simultaneamente il video su diversi dispositivi. A differenza della riproduzione simultanea disponibile ora, che permette sì la visione di un contenuto da parte di ogni ...