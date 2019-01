Face2Gene | l’app per la diagnosi delle malattie genetiche rare che analizza le foto

meteoweb.eu

(Di mercoledì 9 gennaio 2019) Un algoritmo di apprendimento approfondito (deep-learning) inserito in un’app sta aiutando medici e ricercatori nelladi una serie dindo ledei voltipersone.In una ricerca pubblicata due giorni fa su Nature Medicine, i ricercatori descrivono la tecnologia alla base dell’aiuto diagnostico: un’applicazione per smartphone chiamata, che si basa su algoritmi di apprendimento automatico (machine-learning) e reti neurali simili a quelle cerebrali per classificare le caratteristiche facciali distintive nelledi persone con disturbi congeniti e dello sviluppo neurologico. Usando i modelli dedotti dalle immagini, l’algoritmo cataloga le possibilie fornisce un elenco di opzioni probabili.è stata messo a punto dalla FDNA di Boston, società specializzata in intelligenza artificiale ...