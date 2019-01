F1 – “Ottima partita con vittoria” | Raikkonen sempre più appassionato di hockey FOTO

sportfair

(Di mercoledì 9 gennaio 2019) Kimie la vittoria ad: il finlandese si tiene in forma con gli amici in vista della stagione 2019 di F1 La stagione 2019 a quattro ruote si avvicinapiù: in attesa delle presentazioni dei team, dei test invernali e dell’esordio, i piloti trascorrono il loro tempo in famiglia, tra allenamenti e tanto divertimento. Dopo aver festeggiato l’arrivo del nuovo anno, in casanon mancano le sfide sportive: Kimi ama tenersi in forma, ma non solo con semplici sessioni in palestra. Dopo le sfide a tennis, volano e floor, in casa con la moglie ed il piccolo Robin, il finlandese si è divertito a giocare seriamente ad, ma senza pattini e ghiaccio, con una squadra finlandese. “Ottimae vittoria“, ha scrittonelle storie Instagram.L'articolo F1 – “Ottimacon vittoria”,...