Ezra Miller senza freni

Ezra Miller e Tom Holland a ruoli invertiti tra Spider-Man e Flash in una suggestiva fan art

Ezra Miller spiega che la monogamia non fa per lui : “Ho una squad di partner sessuali” : È molto selettivo su chi può entrare nel gruppo The post Ezra Miller spiega che la monogamia non fa per lui: “Ho una squad di partner sessuali” appeared first on News Mtv Italia.

L’omaggio di Ezra Miller alla civetta di Harry Potter : Benvenuti nel secondo capitolo di “Ezra Miller vince l’Internet”. Sì perché, dopo quanto visto a Parigi, non immaginavamo che l’hype scatenato dal suo look Pierpaolo Piccioli x Moncler potesse essere replicato così facilmente. E invece è bastata la prima londinese di Animali Fantastici: I crimini di Grindelwald, tenutasi appena una settimana dopo quella parigina, perché il web coronasse definitivamente l’attore ...