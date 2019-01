Etna | terremoto Catania | proseguono i sopralluoghi | 1 334 gli sfollati

Etna - terremoto Catania : vertice in prefettura sul tema della sicurezza : E’ in programma domani a Catania, a Palazzo Minoriti, un vertice al quale parteciperanno le forze dell’ordine e il prefetto Claudio Sammartino: si farà il punto sul sistema sicurezza nei paesi dell’Etna colpiti dal terremoto del 26 dicembre scorso. L'articolo Etna, terremoto Catania: vertice in prefettura sul tema della sicurezza sembra essere il primo su Meteo Web.

Etna - nuova forte scossa di terremoto oggi a Catania : “Zona ad alta pericolosità - massimo risentimento del IV grado nell’area epicentrale” : Il terremoto di magnitudo ML 4.1, avvenuto alle ore 00:50 italiane del 9 gennaio 2019 (ore 23:50 UTC dell’8 gennaio), si colloca nell’area di Piano Pernicana, sul versante nord-orientale dell’Etna nel comune di Linguaglossa (CT), a circa 10 km da Milo, Trecastagni e Sant’Alfio (CT). La scossa è stata localizzata ad una profondità di 2 km. Non ci sono state fino a questo momento (le ore 10:30 del 9 gennaio) repliche significative nella stessa ...

