Esportazione del brand | la Ligue 1 organizzerà un tour estivo negli USA

Insigne è il modello di Napoli (e dell’Italia) da Esportazione : “Voi italiani siete come Insigne” Uno dei complimenti più dolci ed immeritati l’ho ricevuto qualche giorno da una persona straniera che aveva visto la gara d’andata tra Napoli e PSG: “Come si chiama quel giocatore? Insigne. L’ho visto e ho immediatamente pensato che siete voi italiani. Siete pochi e avete i campioni di fronte ma continuate screanzati a far girare quella palla sotto il loro naso ché prima o poi entra. Infatti poi entra”. Me lo ...