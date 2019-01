Elezioni Regionali | nuovo codice non sarà pronto per la tornata elettorale in Abruzzo

Perché le Elezioni Regionali in Sardegna sono diventate così importanti per Lega e M5s : Come mai sono diventate così rilevanti per Lega e M5s le elezioni del prossimo 24 febbraio? I motivi sono più d'uno. E...

Elezioni Regionali - Fabrizio Di Stefano abbandona competizione elettorale : L'Aquila - Al termine della riunione con i componenti del gruppo di lavoro Civiche per l’Abruzzo, sono arrivato alla decisione, condivisa da tutti, di abbandonare la competizione elettorale. Il progetto partito ormai due anni fa, ha vissuto momenti a mio avviso esaltanti, permettendomi di trovare persone di altissima qualità che si erano volontariamente messe a disposizione per redigere un programma che più che un documento ...

Elezioni Regionali - tour di Marsilio nell'Alto Sangro : ... consiglieri comunali e provinciali troveranno sempre le porte del mio ufficio aperte per lo sviluppo del territorio ha continuato Marco Marsilio il turismo è il settore trainante dell'economia ...

Maltempo in Abruzzo - sindaci chiedono rinvio Elezioni regionali : L'Aquila - "Agevolare la partecipazione democratica al voto rinviando la data delle elezioni in Abruzzo", a chiederlo è il sindaco di Navelli, Paolo Federico, che interviene anche a nome di tanti altri sindaci dell'aquilano preoccupati per l'accesso ai seggi. "Crediamo - spiega Federico - che la data del 10 febbraio non sia la migliore per chiamare al voto gli elettori della nostra regione. Per capirlo basta ...

La Sardegna ha deciso il giorno delle Elezioni regionali. Già 7 i candidati alla presidenza : In Sardegna si voterà per elezioni regionali il prossimo 24 febbraio. È ufficiale. Il decreto è stato firmato dal presidente Francesco Pigliaru, e sarà pubblicato su Buras, il Bollettino ufficiale della Regione, il 10 gennaio, in contemporanea con l'affissione dei manifesti in tutti i 377 Comuni dell'isola. Tra il terzo e il quarto giorno successivo alla pubblicazione - cioè entro il 14 ...

Giorgia Meloni avvisa Salvini su Global Compact ed Elezioni Regionali : 'Sa bene che noi possiamo liberarlo dal M5S' : A Roma, al Campidoglio, per adesso dice di non voler pensare , anche se la Capitale è e resterà un suo chiodo fisso, nel bene e nel male, . Giorgia Meloni è divisa tra le regionali e le europee, ...

Centrodestra : Tajani - fatti passi avanti su Elezioni regionali : Milano, 30 nov. (AdnKronos) - All'incontro del Centrodestra nell'abitazione milanese di Silvio Berlusconi "si sono fatti importanti passi in avanti, sì va nella giusta direzione per le elezioni regionali". Lo ha detto Antonio Tajani, numero due di Forza Italia, al termine dell'incontro a Milano con

Elezioni Regionali - la marsicana Rosa Pestilli è la nuova coordinatrice regionale di Sud Protagonista : ... responsabile della provincia di Chieti, 'e particolarmente per il candidato presidente della Regione di FdI, visto anche il nostro interesse verso la nuova proposta politica di Giorgia Meloni'. '...

Elezioni Regionali - Berlusconi - in Abruzzo-Basilicata chance di vincere : Roma - "Il presidente Silvio Berlusconi, ci ha assicurato che si impegnerà nel prossimo confronto con Salvini e Meloni a presentare l'istanza della dirigenza abruzzese, compatta, di rinegoziare la decisione del tavolo nazionale, e di assegnare in Abruzzo a Forza Italia la scelta del candidato presidente alle Elezioni del 10 febbraio". Così il deputato di Forza Italia eletto nel collegio dell'Aquila Antonio Martino, ...

Potenza. Elezioni Regionali il 26 maggio 2019 insieme alle europee : I lucani dovranno attendere il 26 maggio 2019 per eleggere i nuovi organi di Governo della Regione. Il vice Governatore

Elezioni Regionali in Sardegna - Campo progressista : 'le primarie sono sede di confronto' : 'Valuta, inoltre, impossibile l'apertura di un confronto produttivo con il Governo Lega/Cinque Stelle in materia di politica economica per lo sviluppo e l'occupazione in Sardegna. Soprattutto se la ...

Elezioni Regionali - il Pd : 'Tra sette giorni la risposta di Legnini' : Durante l'incontro con la stampa il Segretario regionale Renzo Di Sabatino ha parlato anche dall'attuale situazione politica abruzzese, in vista dei prossimi appuntamenti elettorali. Sulla eventuale ...

Elezioni Regionali - Occhiuto candidato governatore : 'Raccolgo sfida che attende tutta la Calabria' : La Calabria deve porre nelle nuove traiettorie di sviluppo sostenibile, rese possibili dall'economia della conoscenza e delle competenze digitali, le radici del suo futuro produttivo ed occupazionale.