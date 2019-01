Domenica a Isola le reliquie di San Giovanni Paolo II che arrivò alla Villa nel 1993

Teatro Famiglia - "L'Isola che non c'e' Adesso c'e'" Domenica 13 gennaio al Teatro Nuovo : Abbonamento ai sei spettacoli 30 euro. Per maggiori informazioni Assessorato alla Cultura " Direzione Sviluppo del Comune di Spoleto 0743.218615 oppure tramite email al seguenti indirizzo: ...

Isola dei famosi - 'Non ho abbastanza followers' : la rivelazione-choc a Domenica Live di Imma Di Ninni : Nel consueto spazio di Domenica Live dedicato ai vip caduti in disgrazia presente alla puntata di ieri, Domenica 9 dicembre, c'era Imma Di Ninni . La donna, vincitrice nel 2007 del reality-show ...

New Amsterdam prende il posto de L’Isola di Pietro 2 ma da Domenica prossima tutto cambia : anticipazioni 9 dicembre : Il pubblico che questa sera pensava di trovare L'Isola di Pietro 2 ancora in onda su Canale 5 si sbagliava, al suo posto ci sono Max e il suo ospedale New Amsterdam e sarà così anche per tutto il mese di dicembre, salvo cambiamenti. La programma però non rimarrà quella di oggi e se stasera il pubblico avrà modo di vedere i primi tre episodi del medical drama di Canale 5, dalla prossima settimana saranno due a serata quelli in onda nel prime ...