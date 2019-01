Dogman di Garrone candidato ai Bafta come miglior film straniero

Oscar - il Dogman di Garrone non è in concorso tra i "film stranieri" : Il nostro Dogman non è stato incluso all'interno dei film che concorreranno agli Oscar come Miglior Film Straniero. L'Italia rimane comunque in concorso con il 'Makeup e hairstyling' del Suspiria di ...

Oscar 2019 - Dogman di Matteo Garrone fuori dalla shortlist per il miglior film straniero : Dogman – che ha incantato Cannes la scorsa primavera e gli Oscar europei solo qualche giorno fa con l’interpretazione di Marcello Fonte – interrompe la sua corsa verso gli Oscar 2019 nella categoria di miglior film straniero. La pellicola di Matteo Garrone, vincitrice anche di otto Nastri d’argento, è infatti fuori dalla shortlist dei nove candidati dell’Academy of Motion Picture Arts and Sciences. Una delusione che nulla ...

Oscar - Dogman di Matteo Garrone fuori dalla corsa per miglior film straniero : Si ferma la corsa di Dogman di Matteo Garrone all'Oscar per il miglior film straniero. L'Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha diffuso nove shortlist fra le categorie degli Oscar 2019 e il film italiano non è tra i nove lungometraggi ancora in gara per la categoria.La pellicola italiana è stata molto apprezzata in Europa e il protagonista Marcello Fonte, dopo aver trionfato a Cannes come miglior attore, si è ...