Dl Sicurezza | anche la Basilicata ricorrerà alla Consulta

Decreto Sicurezza - anche Basilicata e Sardegna si uniscono alla protesta contro Salvini : Basilicata e Sardegna si uniscono alla protesta delle regioni di centrosinistra contro Salvini e contro il Decreyo Sicurezza, a cui hanno aderito già Toscana, Emilia Romagna, Abruzzo, Umbria e Calabria e Piemonte. Conte: "Il Decreto Sicurezza può non essere condiviso ma certamente non può essere disapplicato. Il percorso del ricorso di costituzionalità è assolutamente legittimo. Nel frattempo la legge va applicata".Continua a leggere

Dl Sicurezza - anche la Basilicata delibera il ricorso alla Consulta. Sardegna e Marche verso l’opposizione al decreto : Non solo Toscana, Emilia-Romagna, Umbria e Piemonte. Adesso anche la Basilicata ha deciso di opporsi al decreto Sicurezza: la giunta regionale ha approvato una delibera che contiene la decisione di ricorrere alla Consulta. Si allarga quindi il fronte delle Regioni contrarie al dl strutturato dal governo Conte e fortemente voluto dal ministro dell’Interno, Matteo Salvini. Dopo la protesta dei sindaci, capeggiati da Leoluca Orlando, primo ...

Migranti : legale diritti umani - 'Con Dl Sicurezza a rischio anche assistenza pediatrica' (2) : (AdnKronos) - "Il permesso di soggiorno da il diritto ad iscriversi al servizio sanitario nazionale, ma se io ho il permesso soggiorno e non ho la residenza anagrafica posso iscrivermi? - si chiede l'avvocato Bisagna - Sì, perché fa fede il luogo di dimora attuale, che prendo dl permesso di soggiorn

Migranti : legale diritti umani - 'Con Dl Sicurezza a rischio anche assistenza pediatrica' (3) : (AdnKronos) - Ma, ribadisce: "la norma non pone un divieto esplicito di iscrizione anagrafica, in quanto, comunque, restano non modificate le norme attualmente in vigore del regolamento anagrafico e quelle del DPR 394/1999. Ancora, i problemi più gravi sotto il profilo umanitario sembrano dettati da

Anche il Lazio contro il dl Sicurezza - Zingaretti non chiuderà Sprar' : È di poche ore fa la notizia che il Lazio si è aggiunto alla lista delle regioni che protestano contro il decreto legge Sicurezza, definendolo come vergognoso e privo di ogni utilità. L'intervento di Zingaretti Il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti afferma di non avere alcuna intenzione di seguire il dl Sicurezza e di aver già stanziato 1,2 milioni di euro per non far terminare gli Sprar attivi (centri del Sistema di protezione per ...

Decreto Sicurezza - anche l'Emilia-Romagna ricorrerà alla Consulta : Dopo Umbria, Piemonte, Toscana, Calabria e Lazio, anche l'Emilia-Romagna ha deciso di ricorrere alla Consulta contro il Decreto sicurezza. La decisione è stata presa dalla giunta regionale. "Abbiamo ...

Sicurezza : anche la Regione Basilicata presenterà ricorso : anche la Regione Basilicata presenterà ricorso alla Consulta sul decreto Sicurezza. E' quanto si apprende negli ambienti della Giunta regionale, guidata dalla vice presidente Flavia Franconi.

Regioni contro il Decreto Sicurezza : anche l’Umbria ricorre alla Corte costituzionale : Dopo Piemonte, Toscana, Emilia-Romagna e Calabria, è arrivata anche la Regione Umbria. L'assessore Antonio Bartolini ha evidenziato come il provvedimento presenti profili di "palese incostituzionalità che vanno ad impattare su tutte le più importanti materie di legislazione regionale quali salute, assistenza sociale, diritto allo studio, formazione professionale e politiche attive del lavoro e l'edilizia residenziale pubblica".Continua a leggere

Anche gli scout cattolici di Agesci si schierano contro il decreto Salvini sulla Sicurezza : L'Agesci Sicilia ha approvato un durissimo documento contro il decreto denunciando che "molti dei cittadini stranieri residenti da diversi anni nelle nostre città rischiano, tra poche settimane, di essere privati di assistenza e diritti, quei diritti inviolabili di cui ogni essere umano non può essere privato."Continua a leggere

Dl Sicurezza : anche Emilia Romagna verso il ricorso. Casellati contro sindaci disubbidienti : 'così anarchia' : Domani la Toscana solleverà la questione di incostituzionalità alla Consulta. La presidente del Senato: 'sarebbe un messaggio devastante per le istituzioni e per i cittadini' -

Dl Sicurezza - anche l'Emilia-Romagna non esclude il ricorso alla Consulta : "Violati diritti fondamentali" : Dopo i sindaci, anche alcuni governatori si preparano a dare battaglia giuridica al contestato decreto Sicurezza

Sicurezza - anche l'Emilia-Romagna non esclude il ricorso alla Consulta : Dopo l'annuncio della Toscana, anche l 'Emilia-Romagna potrebbe fare ricorso alla Consulta contro il decreto Sicurezza. "Come Regione non abbiamo competenze dirette sulla gestione dell'accoglienza, ma ...

Anche le Regioni contro decreto Sicurezza - Toscana pronta a ricorso a Consulta : Le Regioni al fianco dei sindaci disobbedienti. La polemica sull'applicazione dell'articolo 13 del decreto Sicurezza (ormai legge) che impedisce l'iscrizione all'anagrafe dei richiedenti asilo si arricchisce di un nuovo capitolo, con alcuni governatori pronti a farsi carico del ricorso alla Corte costituzionale su una norma ritenuta disumana e in contrasto con la Carta fondamentale. Dopo l'annuncio del presidente della Regione Piemonte Sergio ...

