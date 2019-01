Dieta lipofidica | acceleri il metabolismo e perdi fino a 20 kg

caffeinamagazine

: New post: Dieta lipofidica, come perdere 20-30 kg in 4 mesi - CheCucino_it : New post: Dieta lipofidica, come perdere 20-30 kg in 4 mesi - infoitsalute : Dimagrire fino a 30 chili con la dieta lipofidica -

(Di mercoledì 9 gennaio 2019) L’anno nuovo è iniziato con tanto freddo e pure con tanti chili in più. Ecco perché stiamo cercando il metodo più efficace per dimagrire. Avete mai sentito parlare di? Si tratta di unache accelera ile fa perderea 20 chili. Lain questione ha spopolato in Spagna da qualche tempo è arrivata anche nel nostro Paese. Laprevede un menù piuttosto restrittivo e regole alimentari molto rigide che vanno seguite alla lettera. Ecco perché lava seguita sotto stretto controllo del medico.È sconsigliata a chi assume alcuni medicinali, ma anche per i soggetti che soffrono di ipertensione e diabete, donne incinte e donne che allattano. Lafa perdere dai 20 ai 30 chili in quattro mesi. Ma come funziona? Una delle regole principali dellaè quella di consumare esclusivamente alimenti naturali, cioè non ...