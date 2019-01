Di Maio vuole davvero allearsi con i gilet gialli in Europa

Alessandro Di Battista - il 'volontario' : retroscena - ecco come lo vuole usare Di Maio prima del voto : Adesso, dice chi lo conosce bene, la sua attività è quella del volontariato , in giro per il mondo. Per guardare la realtà, non solo quella italiana, a distanza. Tutto questo, ad ogni modo, dopo aver ...

Migranti - Di Maio : “Sbarchi? Nessuno vuole togliere potere a Salvini. Ma la decisione la prende il Governo intero” : “A Salvini Nessuno vuole togliere il potere di decidere, però questa è una decisione che prende il Governo intero come abbiamo sempre fatto e, ripeto, io sono per la linea che abbiamo portato avanti come Esecutivo fino ad ora sul tema dell’immigrazione: sto solo dicendo che, se serve, donne e bambini si fanno mandare in Italia perché Malta e l’Unione Europea non hanno neanche pietà di donne e bambini in questo momento”. Così il ...

Luigi Di Maio è ubriaco d'acqua : vuole statalizzare i rubinetti : Ricominciare dall'inizio. In particolare da uno temi fondativi del Movimento Cinque Stelle: l'acqua come bene pubblico. Battaglia attorno a cui nelle città si formano i primi meet-up e si lottò per quel referendum che premiò questa idea. Era il 2011. Poi cominciò la scalata ai Comuni e al Parlamento

Luigi Di Maio vuole candidare Sarah Varetto alle elezioni europee : la rabbia della base grillina : Si allarga la pattuglia di giornalisti pronti a indossare la divisa del Movimento Cinque Stelle con un posto in Parlamento, in questo caso a quello Europeo. Luigi Di Maio continua la campagna acquisti ...

Luigi Di Maio trema - quale Ministero vuole Matteo Salvini : rimpasto e fine del governo? : Ma il retroscena di Repubblica sulle manovre dentro il governo , ufficialmente smentite, dopo l'incauta ammissione del premier Giuseppe Conte , punta i fari su una partita tutta politica tra Lega e ...

Luigi Di Maio vuole far fuori Barbara Lezzi : fuoco amico M5s - la voci impazzite sul rimpasto : La ministra per il Sud ha i giorni contati? La grillina Barbara Lezzi, spesso disastrosa in tv, nonostante le smentite sul rimpasto di governo sarebbe finita nel mirino incrociato di Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Il primo, leader del M5s e quindi capo della Lezzi, non avrebbe digerito i disastri m

Luigi Di Maio - il suicidio alle Europee : vuole candidare Alfonso Pecoraro Scanio : Non solo la crisi di consenso. Ora, Luigi Di Maio , deve affrontare anche una , nuova, rivolta interna al M5s. Rivolta che lo pone nel mirino. La ragione? La decisione del leader di candidare alle ...

Sondaggio - Nando Pagnoncelli dà il colpo di grazia a Luigi Di Maio : il 20% che non lo vuole più votare : Due pagine di "Sondaggione", quelle pubblicate da Nando Pagnoncelli sul Corriere della Sera di giovedì 26 dicembre. Un'analisi su partiti e fiducia nei leader (qui i dati principali). E analizzando la rilevazione, emergono cifre davvero inquietanti per il M5s e Luigi Di Maio, alle prese con una prol

Pizzarotti stuzzica Di Maio : "Vuole restare a galla - la regola dei due mandati salterà" : E' durissimo il giudizio del sindaco di Parma, ex M5s, che sulla regola dei due mandati interna al Movimento (che rischia in...

Di Maio : 'Berlusconi scandaloso vuole comprare i 5stelle - lo registreremo per incastrarlo' : Nei giorni scorsi il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi aveva annunciato una presunta 'Operazione Scoiattolo', grazie alla quale i parlamentari pentastellati delusi sarebbero potuti confluire nel centrodestra. Luigi Di Maio, però, ha affermato che sarebbe in atto una vera e propria campagna acquisti, e che pertanto ha comunicato ai suoi di fingersi interessati così da registrare le eventuali proposte scandalose. Il vicepremier rilancia ...

Di Maio : Berlusconi vuole comprare il M5s - ho detto ai miei di fingere di accettare e registrare” : Di Maio: Berlusconi vuole comprare il M5s “Berlusconi vuole comprare i parlamentari del M5s”. Il vicepremier Luigi Di Maio torna ad attaccare Silvio Berlusconi. Ma – forse non volendo – svela pubblicamente il “piano” con il quale volevo tendere una trappola al Cavaliere. “Non è un Paese normale quello in cui uno come Berlusconi può ipotizzare di comprare parlamentari. Io comunque ho detto ai miei di fingere di accettare e di registrare tutto. ...

Di Maio ha controllato se qualche altro parlamentare vuole abbandonare M5s : Luigi Di Maio non teme nuovi addii dal Movimento 5 stelle. Secondo quanto viene riferito da fonti qualificate M5s, il capo politico del Movimento avrebbe fatto delle 'verifiche' per capire quanto sia concreto il rischio di una presunta 'campagna acquisti' da parte di altri partiti, in primis Forza Italia, nei confronti dei suoi parlamentari. Dopo l'abbandono dal gruppo M5s di Matteo Dall'Osso il 7 dicembre ...

Manovra - Di Maio : Dentro sogni di chi vuole cambiare l'Italia : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Manovra - Di Maio : “Tria sta facendo un gran lavoro - M5S non vuole le sue dimissioni” : "Smentisco qualsiasi voce che sta circolando sulla volontà di far dimettere il ministro Tria, sta facendo un grande lavoro. Ho visto che alcuni giornali attribuiscono tale volontà al Movimento 5 Stelle, lo smentisco categoricamente", ha dichiarato il vicepremier Luigi Di Maio intervenendo a Radio 24.Continua a leggere