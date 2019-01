Di Maio | ' Incontrerò presto i Gilet gialli per unirci nell' Ue'

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 9 gennaio : L’intervista al vicepremier Luigi Di Maio : “Incontrerò presto i Gilet per unirci nell’Ue : L’intervista “Gruppo con polacchi, finlandesi e croati e voglio i Gilet gialli” Luigi Di Maio – Il vicepremier a Bruxelles: “A febbraio firmeremo il manifesto comune” di Luca De Carolis Brigate Gialle di Marco Travaglio Avviso ai lettori: se per caso dovesse scapparvi una piccola simpatia per i Gilet gialli che contestano le politiche affamatrici di Macron (parlandone da vivo) che piacciono alla gente che piace di tutta Europa ...

Ecotassa - Di Maio : “Bonus per chi acquista auto non inquinanti. Incontrerò costruttori - associazioni e sindacati” : “Vogliamo impedire nuove tasse a famiglie che comprano utilitarie per necessità. Noi vogliamo impedire che le famiglie in difficoltà, che magari comprano un’utilitaria o una city car perché non possono permettersi altro, paghino nuove tasse”. Così il vicepremier Luigi Di Maio, che dopo il vertice a Palazzo sugli emendamenti del governo alla manovra, ha risposto alle domande dei cronisti sulla cosidetta ‘Ecotassa‘ ...