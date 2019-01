: Usa, democratici: Trump disposto allo shutdown per anni - Agenzia_Ansa : Usa, democratici: Trump disposto allo shutdown per anni - TelevideoRai101 : Dem: Trump tiene in ostaggio americani - 432wps : Li tiene tutti col culo appizzatissimo....?????? L'incubo dei DEM: Trump può parlare AD OGNI SINGOLO POSSESSORE DI CEL… -

"Possiamo mettere al sicuro il confine senza un muro costoso e inefficace". Lo sfferma il leader dei democratici in Senato, Chuck Schumer rispondendo ache invece continua a chiedere i fondi per la costruzione del muro col Messico.Se i dem non autorizzeranno la spesa il temuto shutdown porterà alla chiusura degli uffici governativi. Dura la replica di un'altra esponente dei democratici, la portavoce della Camera, Nancy Pelosi:"Donalddeve smetterla di tenere ingli: deve riaprire il governo".(Di mercoledì 9 gennaio 2019)