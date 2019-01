Delrio (PD) su Salvini: “Fatto grave, ha sfiduciato il premier Conte”

blogitalia.news

: RT @LaVeritaWeb: Pietro Spirito, capo dello scalo di Napoli, invoca gli attracchi dei migranti sotto il Vesuvio e spara contro Matteo Salvi… - silviaqueen5 : RT @LaVeritaWeb: Pietro Spirito, capo dello scalo di Napoli, invoca gli attracchi dei migranti sotto il Vesuvio e spara contro Matteo Salvi… - ferroice40 : RT @LaVeritaWeb: Pietro Spirito, capo dello scalo di Napoli, invoca gli attracchi dei migranti sotto il Vesuvio e spara contro Matteo Salvi… - ARosestolato : RT @LaVeritaWeb: Pietro Spirito, capo dello scalo di Napoli, invoca gli attracchi dei migranti sotto il Vesuvio e spara contro Matteo Salvi… -

(Di mercoledì 9 gennaio 2019) La questione è sempre sui migranti,spiega la gravita delle dichiarazioni disu Conte “Siamo all’editto di Varsavia, le parole disono una vera e propria sfiducia per Conte”, è la conclusione del capogruppo del Pd alla Camera Graziano. “Queste continue fibrillazioni – prosegue-, che oggi prendono la forma di in una vera e propria sfiducia sull’operato del, sono molto preoccupanti.Servono misure di lungo periodo, non è possibile che le politiche migratorie siano affrontate caso per caso mettendo in pericolo la vita di donne uomini e bambini in fuga da guerre e povertà”.POTREBBE INTERESSARTI LEGGERE:una furia su Conte: “Io decido sui migranti, lui deve parlare prima con me, non sbarcherà nessuno!”Ma per il sottosegretario Giancarlo Giorgetti l’esecutivo “non è a ...