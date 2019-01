ilnapolista

: De Laurentiis come l’emiro del Kuwait nel 1982: agli altri i 3 punti, al Napoli la storia - SSCNapoliNews : De Laurentiis come l’emiro del Kuwait nel 1982: agli altri i 3 punti, al Napoli la storia - fabIan41150567 : @f_pareschi @elisea1976 Finché avranno un presidente come De Laurentiis e sindaco che lo spalleggia.... sarà così...uno schifo - MusollinoC : @matteorenzi De Laurentiis cerca comparse per il prossimo cinepanettone,sei il top come spalla di Boldi e De Sica -

(Di mercoledì 9 gennaio 2019) L’immagine del Mundial A fare un giro sui social o ad ascoltare il telegiornale, risulta chiaro che lainsegna, ma ognuno di noi impara solo ciò che gli fa comodo e dimentica il resto.Oggettivamente però a farla laè solo chi ha il coraggio, l’incoscienza e la prepotenza di compiere azioni eclatanti e raramente condivise, quelle che lasciano un’impronta, che segnano un punto di svolta.La svolta che ho in mente e che porterei volentieri all’attenzione di Derisale alVe lo ricordate il Mundial spagnolo? Ve lo ricordate.Ve lo ricordate per i gol di Rossi, per l’urlo di Tardelli, per Bearzot e Pertini, Nando Martellini, i tuffi nelle fontane, la gioia, il mal di gola fortequello dopo il gol di Koulibaly a Torino.Kalidou tutto questo è anche per te! E’ figl so’ piezz e core, che siano figli del Vesuvio o,dice il mio amico ...