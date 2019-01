Dalla Nigeria a Prato | la tratta delle prostitute Il gip | Per loro in Italia

Dalla Nigeria a Prato - la tratta delle minorenni costrette a prostituirsi : "Le darò lezioni per farla diventare dura" : Tre donne arrestate, una ricercata in Inghilterra. Almeno 12 giovani vittime. L'allarme del gip: "Volevano liberarsi e diventare a loro volta maman, per mancanza di alternative in Italia"

Sventa un furto al supermercato e viene premiato : nigeriano assunto nella catena Dalla Despar : Ha Sventato un furto all'uscita di un supermercato in Puglia, dove aiutava i clienti a portare in macchina le borse della spesa in cambio di qualche moneta: per questa ragione un giovane nigeriano è ...