Da ' Lion La strada verso casa' a ' Il giorno del giudizio' | la tv del 9 gennaio

78enne si ubriaca al veg Lion e di Capodanno e guida contromano per 20 km in autostrada : Venti chilometri contromano sull' autostrada A4: ecco il personale record di infrazione delle regole della strada raggiunto da un pensionato di 78 anni, che vive Pianiga (Venezia). Il fatto è avvenuto la notte di Capodanno . A riportare la vicenda è Il Mattino di Padova.L'allarme è scattato verso le 4 di mattina. I poliziotti hanno visto arrivare l'auto del 78enne , che procedeva a 60-80 km/h sulla corsia centrale ...

Roma - 240 mi Lion i e l’intervento dell’Esercito per riparare le buche stradali : La maxi operazione di ripristino del manto stradale nella città di Roma sarà gestita dai soldati speciali del Genio militare La bellezza di Roma è letteralmente martoriata dalla presenza di pericolose e profonde buche stradali che rendono ogni giorno più difficile la vita degli automobilisti della Capitale. Per tentare di risolvere questo annoso problema, nella Manovra è stato inserito un emendamento che prevede lo stanziamento di una ...

SAN NICOLA LA STRADA - Pacco alla camorra - presentazione in sala consiliare con Valerio TagLione : Acquistare il Pacco alla camorra, o promuoverne la vendita è il modo migliore per contribuire allo sviluppo di una economia sociale come antidoto a quella criminale.