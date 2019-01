Corinaldo un mese dopo | Paolo | «Il nostro futuro senza Eleonora»

vanityfair

: Sfera Ebbasta e quei selfie, quei messaggi sul suo 2018 strepitoso, a neppure un mese da Corinaldo. (accompagnati d… - stanzaselvaggia : Sfera Ebbasta e quei selfie, quei messaggi sul suo 2018 strepitoso, a neppure un mese da Corinaldo. (accompagnati d… - tg2rai : #Corinaldo un mese fa la strage in discoteca. Furono 6 le vittime. Nuovo sopralluogo dei @_Carabinieri_ . Le teleca… - TV2000it : A un mese dalla tragedia di #Corinaldo, il punto sulle indagini @Avvenire_Nei @CEI_news @luciobrunelli -

(Di mercoledì 9 gennaio 2019) Questa cronaca ci dice di un enorme sbandamento educativo… Sento di dodicenni, tredicenni che vanno a fare serata che comincia a mezzanotte e finisce all'alba… E allora bisogna cominciare a dire basta, come facevano i genitori sani di mente di un tempo. (Crepet a Italia Sì!, Raiuno, pomeriggio di sabato 8 dicembre)*** Lungo la strada verso il luogo che fino a un mese fa era l'ombelico del mondo di Eleonora Girolimini – e che continua a esserlo per Luca e per i loro quattro figli – fiocchi azzurri ai tronchi delle querce ricordano la nascita dell'ultimo arrivato Sandrino, che ha appena compiuto due anni. Entri nel casolare, tra gli ulivi sulle colline dietro il mare di Senigallia, e capisci subito di essere in una casa ...