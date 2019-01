Coppa Italia | le quote dicono Juventus | Napoli ed Inter “inseguono”

Snowboard - Coppa del Mondo Bad Gastein 2019 : oggi in scena il PSL Team - l’Italia ci prova : Una vittoria, a Winterberg nell’ultima prova stagionale, e la terza piazza nella classifica generale (entrambe timbrate Ochner/Fischnaller). L’Italia si presenta con buone ambizioni alla prima gara dell’anno a squadre miste per quanto riguarda la Coppa del Mondo di Snowboard parallelo: oggi a Bad Gastein va in scena infatti il PSL Team sulla pista che ha ospitato ieri la prova individuale. Le squadre più attese e grandi ...

Coppa Italia 2019 - il tabellone e dove vedere le partite in tv : Al via gli ottavi di finale della competizione nazionale. Si comincia il 12 gennaio con Lazio-Novara

Tabellone Coppa Italia calcio - gli incroci dagli ottavi alla finale. Quando entrano in scena le big? Tutte le date e il calendario : Entra nel vivo la Coppa Italia, che allinea il proprio Tabellone agli ottavi di finale, momento in cui entrano in scena le formazioni più importanti del panorama calcistico Italiano, quelle di prima fascia della Serie A. A raggiungere il quarto turno della competizione sono state otto squadre di Serie A (Sampdoria, SPAL, Sassuolo, Torino, Genoa, Bologna, Chievo e Cagliari), due di Serie B (Benevento, Crotone e Cittadella), sei di Serie C ...

Biglietti SuperCoppa italiana Juventus-Milan : come acquistare gli ultimi tickets per il 16 gennaio : Sta per essere assegnato il primo trofeo stagionale di calcio: mercoledì 16 gennaio alle ore 18.30 italiane si disputerà Juventus-Milan, incontro valido per la Supercoppa italiana. La sfida verrà giocata a Jeddah, in Arabia Saudita, e il fischio d’inizio verrà dato alle ore 20.30 locali. Di fronte ci saranno appunto la Juventus, detentrice di Scudetto e Coppa Italia, ed il Milan, finalista perdente dell’ultima edizione della Coppa ...

Biglietti Bologna-Juventus - Coppa Italia 2019 : come acquistare i tickets per il 12 gennaio : Dopo una breve pausa per le festività, il calcio Italiano torna protagonista grazie alla Coppa Italia. Nel weekend infatti si disputeranno gli incontri validi per gli ottavi di finale che senza dubbio regaleranno tante emozioni agli appassionati. Sabato 12 gennaio, alle ore 20.45 presso lo Stadio “Renato Dall’Ara“, Bologna e Juventus scenderanno in campo per contendersi il successo e l’accesso al turno successivo. Una ...

Coppa Italia 2019 calcio - ottavi di finale : date - programma - orari e tv. Il calendario completo : Si disputeranno nel secondo weekend di gennaio 2019 gli ottavi di finale della Coppa Italia, edizione numero 72. In tre giorni di gare uniche saranno determinati gli accoppiamenti dei quarti di finale, destinati anch’essi a svolgersi su una singola partita. Il programma verrà inaugurato da Lazio e Novara, di scena nel pomeriggio del 12 gennaio allo Stadio Olimpico di Roma. Tale incontro sarà il primo dei tre che si svolgerà in quel sabato, ...

SuperCoppa Italiana 2018 - Juventus-Milan : si gioca a gennaio! Data - programma - orario e tv : La Supercoppa Italiana 2018 di calcio si giocherà mercoledì 16 gennaio (ore 18.30) al King Abdullah Sports City Stadium di Jeddah (Arabia Saudita). Juventus e Milan si contenderanno il primo trofeo della stagione in questo insolito duello di metà stagione ben al di fuori dei nostri confini. Le due squadre, che torneranno in campo il 12 gennaio per gli ottavi di finale della Coppa Italia dopo la breve sosta invernale, andranno al caldo del Medio ...

Cagliari-Atalanta probabili formazioni Coppa Italia : turnover per Gasperini : CAGLIARI ATALANTA probabili formazioni – Lunedì 14 gennaio, inizio ore 17:30, alla Sardegna Arena avrà luogo Cagliari-Atalanta, partita valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. In campo la squadra di Rolando Maran e la formazione di Gian Piero Gasperini, squadre che si contenderanno il passaggio del turno ai quarti di finale della seconda […] L'articolo Cagliari-Atalanta probabili formazioni Coppa Italia: turnover per Gasperini ...

Snowboard - Coppa del Mondo Bad Gastein 2019 : nel PSL poche gioie per l’Italia. Vincono la 45enne Riegler e Baumeister : Dopo tre podi in quattro gare, si interrompe la striscia positiva per l’Italia nella Coppa del Mondo di Snowboard: nel primo PSL di questa stagione, in terra austriaca a Bad Gastein, a vincere sono il teutonico Stefan Baumeister e la veterana padrona di casa Claudia Riegler. Terza vittoria in carriera, la seconda nello slalom, per Baumeister, classe 1993: percorso eccezionale quello del tedesco, che nell’ultimo atto ha battuto ...

Lazio-Novara probabili formazioni Coppa Italia : Inzaghi punta su Caicedo : LAZIO NOVARA probabili formazioni – Sabato 13 gennaio, inizio ore 15, l’Olimpico di Roma, sponda biancoceleste, apre i battenti per la prima volta nell’anno 2019. In campo la squadra di Simone Inzaghi e i blu piemontesi di William Viali, in palio il passaggio, in gara ad eliminazione diretta, ai quarti di finale della seconda competizione […] L'articolo Lazio-Novara probabili formazioni Coppa Italia: Inzaghi punta su Caicedo proviene ...

Snowboard - Coppa del Mondo Bad Gastein 2019 : nel PSL poche gioie per l’Italia. Vincono la veterana Riegler e Baumeister : Dopo tre podi in quattro gare, si interrompe la striscia positiva per l’Italia nella Coppa del Mondo di Snowboard parallelo: nel primo PSL di questa stagione, in terra austriaca a Bad Gastein a vincere sono il teutonico Stefan Baumeister e la veterana padrona di casa Claudia Riegler. Terza vittoria in carriera, la seconda nello slalom per Baumeister, classe 1993: percorso eccezionale quello del tedesco, che nell’ultimo atto ha ...

Torino-Fiorentina probabili formazioni Coppa Italia : poco turnover per Mazzarri e Pioli : TORINO FIORENTINA probabili formazioni – Domenica 13 gennaio, inizio ore 15, lo stadio Olimpico di Torino apre i battenti per la prima volta nell’anno 2019. In campo la squadra di Mazzarri e la viola di Pioli, in palio il passaggio, in gara ad eliminazione diretta, ai quarti di finale della seconda competizione nazionale. La gara […] L'articolo Torino-Fiorentina probabili formazioni Coppa Italia: poco turnover per Mazzarri e Pioli ...

Inter-Benevento probabili formazioni Coppa Italia : Spalletti con Martinez e Keita : INTER BENEVENTO probabili formazioni – Domenica 13 gennaio, inizio ore 18, San Siro, sponda Inter, apre i battenti per la prima volta nell’anno 2019. In campo la squadra di Spalletti e i giallorossi campani di Cristian Bucchi, in palio il passaggio, in gara ad eliminazione diretta, ai quarti di finale della seconda competizione nazionale. Gli […] L'articolo Inter-Benevento probabili formazioni Coppa Italia: Spalletti con Martinez e Keita ...

Sampdoria-Milan - Coppa Italia ottavi finale : il match in diretta streaming su RaiPlay : Iniziata a fine luglio 2018 con 78 squadre al via (dalla prima alla quarta serie), nel secondo weekend di gennaio ritorna la 72esima edizione della Coppa Italia ed entra nel vivo con l’ingresso sulla scena delle big di Serie A. Si aprirà infatti il tabellone degli ottavi di finale con tante sfide interessanti in programma nella formula ad eliminazione diretta in gara unica, con eventuali tempi supplementari e rigori in caso di pareggio. Tra ...