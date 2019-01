ilfattoquotidiano

: RT @ARoldering: All'Adnkronos Luigi Di Maio dice che per Consob il candidato di M5s e Lega è Marcello Minenna #governo #Carige - dburani83 : RT @ARoldering: All'Adnkronos Luigi Di Maio dice che per Consob il candidato di M5s e Lega è Marcello Minenna #governo #Carige - Cascavel47 : Consob, Di Maio: “Marcello Minenna è il nostro nome per la presidenza” -

(Di mercoledì 9 gennaio 2019) “E’ Marcelloildel M5S e della Lega alla presidenza“. A sciogliere pubblicamente la riserva, parlando con l’Adnkronos, è stato il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di, confermando che l’accordo con l’alleato di governo sulla presidenza dell’autorità per il controllo delle attività delle società e della Borsa è cosa fatta. La questione della nomina del nuovo presidente – posto vacante da metà settembre quando Mario Nava ha dato le dimissioni – sarà all’ordine del giorno del prossimo consiglio dei ministri.”Bisogna muoversi. Non mi fa star tranquillo che ine Bankitalia ci siano ancora i componenti che hanno assistito a tutto questo – aggiunge poi riguardo al caso Carige – e che dubito abbiano vigilato come dovevano”., responsabile dell’ufficio ...