Coltivare Cannabis in casa a scopo ricreativo | arriva proposta di legge M5stelle

Blastingnews

: Cannabis libera, arriva disegno di legge del M5S: si potranno coltivare fino a tre piantine - fanpage : Cannabis libera, arriva disegno di legge del M5S: si potranno coltivare fino a tre piantine - Vitalia16522768 : Cannabis libera, arriva disegno di legge del M5S: si potranno coltivare fino a tre piantine - AlessiaM5s : RT @xbici: Cannabis libera, arriva disegno di legge del M5S: si potranno coltivare fino a tre piantine -

(Di mercoledì 9 gennaio 2019) Torna a far discutere uno dei temi più sentiti degli ultimi anni: legalizzare si o no? Ma, soprattutto, sin dove spingersi? Stamattina il senatore pentastellato, Mantero, ha presentato in Senato una nuovache potrebbe realizzare il sogno di molti italiani:in. Il DDL, infatti, prevede la possibilità di autotre piante femmine e quella di detenere fino a 15 grammi di canapa presso il proprio domicilio e 5 grammi fuori da esso.Disegno dicontro le mafie e antiproibizionista Lain realtà non dovrebbe meravigliare, considerando che già da diverso tempo circa il 70% degli Italiani si è dichiarato favorevole alla legalizzazione e che sull'ondata di queste spinte liberiste, provenienti soprattutto da ambienti dove l’assunzione di marijuana e dei sui derivati è vista di aiuto per calmare i sintomi dei pazienti affetti da SLA e Sclerosi ...