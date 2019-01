Clamoroso Coppa di Francia | Psg eliminato dal Guingamp FOTO ...

Coppa d'Asia - Lippi - il debutto è ok : un Clamoroso autogol lancia la Cina : Buona la prima per Marcello Lippi, che debutta con una vittoria nella prima giornata del girone C della Coppa d'Asia. Nello stadio di Al Ain la nazionale cinese ha infatti battuto per 2-1 il ...

Bob a 4 - Coppa del Mondo Altenberg 2019 : Francesco Friedrich Clamoroso - ennesima vittoria. Battuto ancora Kibermanis : Cinque vittorie in sei gare, due su tre nel bob a 4: Francesco Friedrich in questo inizio di stagione è davvero mostruoso in Coppa del Mondo. Il teutonico, nativo di Pirna, non sta lasciando spazio a nessuno degli avversari. Oggi è arrivata la doppietta nel week-end: dopo il trionfo di ieri nel 2 arriva anche quello nel 4 sul catino di casa di Altenberg. Ventunesimo successo in carriera per il 28enne, il quarto nella specialità. Miglior tempo ...

Supercoppa Italiana - spunta un Clamoroso paradosso : donne ammesse allo stadio solo se accompagnate : Nonostante si tratti di un match della Lega di Serie A seppur disputata all’estero, all’interno della stadio di Jeddah le donne potranno entrare solo se accompagnate E’ partita la vendita dei biglietti per la Supercoppa Italiana 2019, match che vedrà sfidarsi a Jeddah la Juventus di Allegri e il Milan di Gattuso. LaPresse/Daniele Badolato Una sfida che accende l’entusiasmo del pubblico arabo e non solo, visto che ...

Clamoroso Genoa : sconfitta contro l’Entella in Coppa Italia - Juric esonerato - arriva Prandelli : Genoa, sconfitta contro l’Entella subendo tre reti in casa da una squadra di serie B: Juric esonerato, a Prandelli la panchina Il Genoa è già fuori dalla Coppa Italia, dopo aver perso questa sera nel derby con l’Entella. La squadra di Juric non sa più vincere, anche questa sera contro una squadra di categoria inferiore. 2-2 nei tempi regolamentari, 3-3 al termine dei supplementari e poi la sconfitta ai rigori contro ...

Coppa Italia - Clamoroso al Ferraris : l’Entella supera ai rigori il Genoa [GALLERY] : 1/30 LaPresse/Tano Pecoraro ...