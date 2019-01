Chi sono le 44 startup italiane che partecipano al Ces 2019 di Las Vegas

“Le 50enni sono troppo vecChie - non si possono amare”. Bufera sullo scrittore Yann Moix : “Le 50enni sono troppo vecchie”, è (giustamente) stato criticato per via di questa frase. Più che criticato, è finito in una vera e propria Bufera. Lo scrittore Yann Moix è da sempre un amante delle provocazioni ma stavolta è andato decisamente oltre. In una intervistaa Marie Claire ha detto: “Vi dico la verità, a 50 anni sono incapace di amare una donna di 50 anni. La trovo troppo vecchia”. Apriti cielo, dopo questa frase è successo ...

Sono arrivati pacChi sospetti ad ambasciate e consolati di Melbourne e Canberra - in Australia : La polizia Australiana sta indagando su diversi pacchi sospetti mandati a consolati e ambasciate nelle città Australiane di Melbourne e Canberra. La polizia non ha aggiunto altri dettagli, ma i media Australiani parlano di almeno nove missioni diplomatiche coinvolte a

Sara Affi Fella disperata - l'appello su Chi : 'Mi sono fatta sChifo ma abbiate pietà' : Si torna a parlare di Sara Affi Fella e dello scandalo che l'ha travolta nei mesi scorsi a Uomini e donne. Come ben saprete, infatti, l'ex tronista del dating show di Maria De Filippi venne smascherata dalla produzione, la quale venne a sapere che in realtà la ragazza non si era mai lasciata con il suo fidanzato storico Nicola Panico, neanche durante il periodo del trono. Quando la verità venne a galla, Sara fu inondata di insulti e offese sui ...

Chi sono Rouillé e Yonnet i leader autoproclamati dei gilet gialli che incontreranno Di Maio : ...gialloverdi - Chi sono i media amici dei gilet francesi Lega e M5s si schierano con gilet gialli e ruspe anti Macron dimostrando che i balconari della chiusura hanno capito i nuovi confini del mondo ...

Sanremo 2019 : Chi sono i cantanti e i conduttori in gara : È partito ufficialmente il countdown per Sanremo 2019, che si terrà dal 5 al 9 febbraio. L'appuntamento sarà al Teatro Ariston, location storica della città dei fiori, con diretta tv su Rai Uno. Dopo il debutto con il botto dello scorso anno, Claudio Baglioni ha deciso di tornare sul luogo del delitto, sempre in versione direttore artistico anzi «dittatore artistico» (come ama farsi chiamare lui). E sicuramente ...

Yann Moix : ”Le 50enni? Troppo vecChie per amarle - per me sono invisibili” : “Potrebbe mai amare una donna di 50 anni?“, “Ah no, non esageriamo, è impossibile“. “Ma si rende conto che è orribile?”, domanda allora la giornalista. E lui risponde: “Dico la verità, a 50 anni non potrei mai amare una donna di 50”. “Ma perché?”, continua l’intervistatrice. “Le trovo Troppo vecchie, forse quando avrò 60 anni ne sarò capace, allora una donna di 50 mi ...

Sara Affi Fella parla per la prima volta : “Chiedo scusa a Maria De Filippi. Era come se fossi “drogata” di tv. Sono diventata anoressica” : Rompe il silenzio Sara Affi Fella, la tronista per la prima volta dopo cinque mesi affronta lo scandalo che ha travolto Uomini e Donne. La ragazza mentre era sul trono ha nascosto alla redazione la relazione in contemporanea con Nicola Panico, con cui aveva anche partecipato a Temptation Island: “Non passo per la vittima. Non passo per l’ingenua che ha sbagliato a causa della giovane età, né per la scalatrice sociale disposta a tutto per fama e ...

Sara Affi Fella : "Chiedo scusa a Maria De Filippi - ho ricevuto minacce e sono diventata anoressica" : Dopo un lungo periodo di silenzio durato circa cinque mesi, l'ex tronista Sara Affi Fella, è tornata a parlare pubblicamente dopo lo "scandalo" esploso a Uomini e Donne che coinvolto lei e il suo ex fidanzato, il calciatore Nicola Panico, entrambi ex partecipanti di Temptation Island.La storia è nota a tutti: durante la propria partecipazione al trono di Uomini e Donne, Sara Affi Fella aveva una relazione in corso con il suo ex Nicola. Al ...

Francesco Chiofalo svela la data dell’operazione al cervello : “Mi hanno ricoverato al San Camillo - sono terrorizzato” : “Oggi lunedì 7 gennaio 2018, alle ore 18.00. Mi hanno ricoverato al centro di neurochirurgia dell’ospedale San Camillo di Roma. Nella giornata di domani mi sottoporrò ad ulteriori analisi e controlli pre operatori. Salvo imprevisti mercoledì 9 gennaio è previsto il mio intervento di asportazione chirurgica al cervello del tumore. Andrà tutto bene”. Dopo l’annuncio del tumore al cervello, l’ex concorrente di Temptation Island ...

Crotone 'capitale' del reddito di cittadinanza : dal 1 marzo sono attese 16mila riChieste : Crotone , "capitale" del reddito di cittadinanza : a quanto pare, il comune calabrese sarà quello con il maggior numero di richieste del provvedimento previsto dal governo. A partire dal 1 marzo se ne ...

Ultrà ucciso prima di Inter-Napoli - sono 23 i napoletani sotto inChiesta : sono saliti a 23 gli indagati per omicidio volontario e rissa aggravata nell'inchiesta milanese sugli scontri tra ultras interisti e napoletani del 26 dicembre che hanno provocato la morte di...

PeChino : uomo prende a martellate 20 bambini di una scuola. Tre sono gravi : Un dipendente di una scuola elementare di Pechino ha aggredito con un martello venti alunni: tre di loro versano in gravi condizioni.Continua a leggere

World Class Gymnast : Chi sono le migliori ginnaste della storia? Italia presente con 51 azzurre : La FIG ha istituito da tempo la World Class Gymnast, una Classe di merito in cui sono inserite le atlete che si sono messe maggiormente in luce nella storia di questa disciplina. Entrare in questa speciale “Classifica” è abbastanza complesso, bisogna disputare almeno una finale ai Mondiali o alle Olimpiadi (sia essa di squadra o individuale). Va da sé che soltanto le migliori atlete possono fregiarsi di questo speciale ...