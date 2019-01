Ces 2019 | il paradiso dei videogiocatori | ecco i migliori prodotti da gaming

Germania : Pil in reCessione tecnica o zero crescita a fine 2018 ma nel 2019 +1 - 5% : Ma ora «tutti i settori industriali sono colpiti dal raffreddamento, come confermano i dati sugli ordinativi dell'industria lo scorso novembre: e questo è dovuto all'indebolimento dell'economia ...

Ces 2019 : GIGABYTE presenta il nuovo SSD AORUS RGB : GIGABYTE TECHNOLOGY continua ad alimentare il successo dei propri SSD M.2 PCIe Gen3 X4 infondendo estetica e stile al nuovo SSD AORUS RGB NVMe. presentato al CES, il nuovo SSD AORUS RGB è disponibile in due form factor, AIC ed M.2, ed offre una buona selezione di opzioni per quanto riguarda le capacità di archiviazione tradizionali. L'SSD AORUS RGB presenta illuminazione LED digitale ricca di colori, ed è il primo SSD sul mercato ad offrire la ...

Ces 2019 : Mercedes porta a Las Vegas una piattaforma modulare per diversi usi [GALLERY] : 1/21 ...

Sharp abbraccia 8K - AIoT e Google al Ces 2019 : Sharp, presente al CES 2019 per la prima volta in quattro anni, approfitta del Consumer Electronics Show di Las Vegas per annunciare una nuova partnership con Google e per dimostrare il suo ecosistema 8K. La partnership di Sharp con Google è riservata esclusivamente all'Europa e riguarderà un'ampia gamma di Smart TV di quest'anno, con Android TV che sarà incluso in tutti i modelli e in tutte le fasce di prezzo. L'articolo Sharp abbraccia 8K, ...

Instagram 2019 : strategie e suggerimenti per il sucCesso : Dopo aver esaminato insieme l’algoritmo di Instagram, ed il suo funzionamento, in questo video vi parlo di alcune strategie da attuare (o da non attuare) per avere successo. L’engagement è fondamentale su questo social network, leggi di più...

Chi sono le 44 startup italiane che partecipano al Ces 2019 di Las Vegas : Oltre 1.100 startup provenienti da più di 40 paesi diversi. Al Consumer Electronic Show (Ces) di Las Vegas, la più grande fiera della tecnologia deI consumo, va in scena anche il più grande evento dedicato alle nuove imprese, a caccia di visibilità e investitori. Uno spazio, al Sands Expo (Eureka Pa

Un vibratore ha vinto (e subito perso) un premio al Ces 2019 : Il marchingegno si chiama Osè, è stato prodotto dalla società Lora DiCarlo, e quest’anno risultava essere tra i vincitori del Consumer Electronics Show di Las Vegas, una delle più longeve fiere di elettronica del mondo, messa su per la prima volta nel 1967. La categoria nella quale Osè ha trionfato si chiama Innovation Awards, e non stupisce. Infatti trattasi di un prodotto altamente sofisticato, ideato ...

Lenovo lancia al Ces 2019 Lenovo Smart Clock con Google Assistant e due tablet con Amazon Alexa : Lenovo Smart Clock, Lenovo Smart Tab P10 e Lenovo Smart Tab M10 sono tre nuovi dispositivi lanciati al CES 2019. Ecco le loro feature L'articolo Lenovo lancia al CES 2019 Lenovo Smart Clock con Google Assistant e due tablet con Amazon Alexa proviene da TuttoAndroid.

Ces 2019 : il parcheggio autonomo di Clarion presentato a Las Vegas : Le auto che parcheggiano autonomamente non sono più una novità. Sebbene non sia una tecnologia molto diffusa non è difficile trovare auto di un certo livello che ne siano dotate. Ad esempio in Germania, all’interno dell’aeroporto di Amburgo, è possibile trovare auto del gruppo Volkswagen che si muovono da sole grazie a speciali marker. La società giapponese Clarion, di proprietà Hitachi e famosa per i sistemi car-audio, presenta al CES di ...

Biglietti in prevendita per i nuovi concerti di FranCesco De Gregori nel 2019 al via da Torino : I nuovi concerti di Francesco De Gregori arricchiscono il calendario di live che il Principe terrà in estate, dopo la lunga e particolare residency al Teatro Garbatella di Roma tra febbraio e marzo. Le nuove date inserite in calendario sono annunciate per il 9 luglio a Nichelino allo Stupinigi Sonic Park e il 10 luglio a Marostica in Piazza Castello. I Biglietti sono in prevendita su TicketOne a partire dalle 11 del 10 gennaio, mentre i ...

Sanremo 2019 - la scenografia è di FranCesca Montinaro : UPDATE - 9 GENNAIO 2019: Francesca Montinaro è la scenografa di Sanremo 2019. Le indiscrezioni hanno trovato conferma nella conferenza stampa di presentazione che si è svolta oggi a Sanremo. ******* prosegui la letturaSanremo 2019, la scenografia è di Francesca Montinaro pubblicato su TVBlog.it 09 gennaio 2019 12:50.

Lo smartphone HiSense U30 con display perforato - Snapdragon 675 e fotocamera da 48 megapixel è presente al Ces 2019 : HiSense, noto marchio cinese, ha presentato lo smartphone HiSense U30 al CES 2019 di Las Vegas. Lo smartphone è dotato di un display a perforazione ed è il primo in assoluto a essere equipaggiato con il chipset Qualcomm Snapdragon 675, inoltre è dotato della fotocamera Samsung da 48 megapixel. L'articolo Lo smartphone HiSense U30 con display perforato, Snapdragon 675 e fotocamera da 48 megapixel è presente al CES 2019 proviene da TuttoAndroid.

MSI al Ces 2019 svela i laptop da gaming dotati di Nvidia GeForce RTX e il PS63 Modern : ... già ampiamente riconosciuta dai giocatori e da diversi team di eSport nel mondo." , ha dichiarato Charles Chiang, nuovo CEO di MSI, che ha aggiunto: "Siamo davvero lieti dei numerosi award per l'...

Ces 2019 : Lenovo annuncia una gamma di nuovi prodotti studiati per liberare il potenziale dell'utente : Il nuovo Yoga S940 è inoltre il primo laptop al mondo a presentare un vetro curvo Contour Glass che si avvolge attorno alla cornice del display, riducendone ancora di più lo spessore. Lenovo Yoga ...