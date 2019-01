Centro | residenti sul piede di guerra ' L' amministrazione ci ascolti'

Roma - in alcune zone del Centro città si va verso il pagamento della sosta auto anche per i residenti : “Se hai i soldi per l’auto, devi mettere in preventivo anche quelli per poterla custodire. Non posso regalarti suolo pubblico per questo”. La polemica è servita. Ma se ultimamente il M5S a tutti i livelli è stato accusato di incoerenza ideologica (vedi le questioni Tav, Tap e condoni vari) a Roma sul fronte della viabilità si procede nella direzione ampiamente annunciata negli anni: la ‘guerra’ alla mobilità privata. ...