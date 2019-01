Caterina Balivo - da Vieni da me alla famiglia : "Mia mamma me lo diceva - vedrai come starai male..." : Gioie e dolori in famiglia per Caterina Balivo. La bella conduttrice di Vieni da me su Raiuno, intervista dal settimanale Confidenze, ha parlato dei due figli avuti dal marito Guido Maria Brera, i piccoli Guido Alberto (6 anni) e Cora (1 anno e mezzo). un tesoro che però regala momenti difficili: "M

Vieni da Me - Barbara Alberti sconvolge Caterina Balivo : "Quando mia madre prese il coltello - e..." : Ospite di Caterina Balivo a Vieni da Me su Rai 1 ecco la scrittrice Barbara Alberti, la quale si è prestata al consueto gioco della cassettiera. E grazie a questa sono emersi alcuni lati personali della vita della Alberti, per esempio il tormentato rapporto con i genitori. E su madre e padre, la scr

Caterina Balivo - su Instagram la foto inedita senza trucco : fan in rivolta : sono davvero tantissime le dive che seguono il trend del #nomakeupmovement, diventato un tormentone grazie ad Alicia Keys. Come Gwyneth Paltrow, che ha fatto da tempo del vivere naturale un trend e si mostra tranquillamente in selfie senza trucco dove i (pochi) segni del tempo si vedono tutti: un po’ di borse sotto gli occhi, la pelle meno trasparente e liscia. E ancora Adele e Sofia Vergara, Cindy Crawford e Cameron Diaz, Michelle ...

Caterina Balivo mamma : “I miei figli non vanno per niente d’accordo” : Caterina Balivo e il rapporto dei figli Guido Alberto e Cora Confessioni da mamma per Caterina Balivo. La conduttrice di Vieni da me ha ammesso che i suoi figli non vanno molto d’accordo. La presentatrice ha avuto dal marito Guido Maria Brera due bambini: Guido Alberto, 6 anni, e Cora, 1 anno e mezzo. I […] L'articolo Caterina Balivo mamma: “I miei figli non vanno per niente d’accordo” proviene da Gossip e Tv.

Vieni da me - Gigi Marzullo commuove Caterina Balivo : "Sono rimasto solo. Quando è morto mio fratello..." : Un commovente Gigi Marzullo a Vieni da Me. Intervistato da Caterina Balivo, lo storico conduttore di Sottovoce ha confessato i suoi dolori privati. "Mio padre era un uomo coraggioso, non aveva paura della morte, è scomparso a 90 anni. Sia lui che mia madre erano insegnanti elementari, proprio come m

Vieni da Me - Leo Gullotta e la tragica morte della sorella : "Come se ne è andata" - strazio da Caterina Balivo : A Vieni da me di Caterina Balivo, si confessa Leo Gullotta. L'attore comico si apre e ricorda la sorella scomparsa prematuramente. “La curiosità è un mio elemento distintivo, già da bambino”, premette Gullotta parlando della sua vita nella Catania di un tempo. "Nella vita bisogna avere curiosità per

Caterina Balivo - il marito mette il veto a Patrick Dempsey : è geloso : Patrick Dempsey non potrà partecipare a Vieni da Me. A svelarlo è la stessa Caterina Balivo che ha dovuto rinunciare all’ospitata dell’attore per colpa della gelosia del marito. In un’intervista rilasciata a Confidenze, la Balivo ha spiegato che Guido Maria Brera non vuole che il celebre dottor Shepard di Grey’s Anatomy sbarchi negli studi di Rai Uno. Il motivo? Semplicemente è molto geloso di sua moglie. “In questi ...

Caterina Balivo mette in imbarazzo Cristiano Caccamo a Vieni da me : Cristiano Caccamo imbarazzato da Caterina Balivo a Vieni da me A tre giorni dalla messa in onda di Che Dio ci aiuti 5, Cristiano Caccamo è stato ospite da Caterina Balivo a Vieni da me. L’attore calabrese si è prestato al gioco della conduttrice di Rai1, pronto a scegliere tra le sue colleghe la sua donna ideale. Caterina Balivo ha stuzzicato Cristiano Caccamo in modo scherzoso che non ha nascosto di essere una persona molto timida. ...