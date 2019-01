Caso Marr | verso il licenziamento dei lavoratori | ' L' azienda ci ha chiuso la porta in

SIM iliad : procedura in Caso di furto o smarrimento troppo lunga : È dal 2017 che le notizie su un nuovo quarto operatore low cost avrebbe visto la luce sul territorio italiano in seguito alla fusione tra Wind e Tre. Tu sei tra quelli che ne attendeva [...] L'articolo SIM iliad: procedura in caso di furto o smarrimento troppo lunga è stato pubblicato su PantareiNews da Gianni Fiore

Governo - Salvini 'Chi ci vuole mandare a casa rimarrà deluso'. Ma scoppia il Caso Ecotassa : 'Leggo qualche giornale e sorrido: ma quanto dà fastidio alla vecchia politica e ai vecchi potenti che ci sia un Governo nuovo, che finalmente si interessa degli italiani e non dei poteri forti? ci ...

Caso Marrazzo : condannati i 4 carabinieri accusati di tentato ricatto : Nel luglio del 2009 sorpresero l'allora Govenratore della Regione Lazio in compagnia di un trans. Il ministero dell'Interno insieme ai militari condannati risarcirà il giornalista - Sono pesanti le ...

Caso Marrazzo - 30 anni ai quattro carabinieri che ricattarono l'ex presidente della Regione Lazio : Condanne per quasi 30 anni per i quattro carabinieri al processo sul presunto ricatto a luci rosse contro l'ex Governatore del Lazio Piero Marrazzo. Il Tribunale di Roma ha condannato in particolare a ...

Caso Marrazzo - quattro carabinieri condannati per il tentato ricatto : Inflitti 10 anni di reclusione a Nicola Testini e Carlo Tagliente, 6 anni e mezzo a Luciano Simeone e 3 anni a Antonio Tamburrino

Lo strano Caso di Giovanni Simeone : ha smarrito la via del goal : Da quando è arrivato in Italia, il "Cholito" è sempre riuscito ad andare in doppia cifra nella nostra massima serie: 12 goal nella stagione 2016/17 con la maglia del Genoa e 14 nella stagione 2017/18 con quella della Fiorentina. Eppure, quest'anno, il talento scuola River Plate sembra faticare a vedere la porta, ed è ancora fermo a quota 2 reti. L'attaccante classe '95 è alla disperata ricerca di prestazioni positive, e soprattutto di quella ...

Caso Marra : Virginia Raggi assolta : Virginia Raggi, sindaco di Roma è stata assolta dal Tribunale di Roma per falso ideologico in atto pubblico, in merito alla nomina a capo dell'Ufficio turismo di Renato Marra, fratello di Raffaele.