CArige | in GU decreto | 3 mld garanzie bond

CArige - nel decreto 3 miliardi a garanzia bond : Roma, 9 gen., askanews, - Il decreto su Banca Carige - firmato dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella - 'è una misura transitoria che è stata meditata. Non costituisce uno scarto, una ...

CArige - il decreto Lega-M5s è identico a quello di Gentiloni : Il testo del decreto Carige è in molte parti identico a quello di Gentiloni per i salvataggi di Mps, Pop Vicenza e Veneto...

Il decreto per salvare CArige è identico al decreto sulle banche del governo Gentiloni : identico parola per parola, come se fosse stato ricopiato: lo mostra il Sole 24 Ore, che ha confrontato i testi

Decreto CArige nel mirino dell’opposizione. Palazzo Chigi : “Nessun conflitto interesse” : E' bufera nei palazzi della politica sul Decreto 'salva Carige' approvato lunedì sera dal consiglio dei ministri. Se i vice premier Matteo Salvini e Luigi Di Maio difendono il provvedimento, le opposizioni attaccano a testa bassa e c'e' anche chi solleva il sospetto di un conflitto di interessi del presidente Conte. Il Partito democratico con Matteo Renzi e Maria Elena Boschi ricorda le critiche sollevate dal Movimento 5 stelle nella scorsa ...

Salvataggio CArige - pronti tre miliardi Articoli fotocopia del decreto per Mps : Il Tesoro crea un fondo di 1,3 miliardi per il 2019. Il copia e incolla del decreto Gentiloni su Mps e le banche venete. Prevista una linea di liquidità di emergenza e l’accesso alla ricapitalizzazione precauzionale come avvenuto per Mps

