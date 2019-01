Carige | S&P Global Ratings conferma come necessaria la mossa del governo

Carige non come le banche del Pd Differenze nei salvataggi di Mps&C : Banca Carige, dopo un lungo silenzio la politica irrompe sulla scena con la decisione del governo di garantire nuove emissioni di bond ed eventuali finanziamenti erogati da Bankitalia all'istituto ligure, per garantirne la liquidità e favorire una rapida conclusione della crisi, verosimilmente con la cessione dei crediti deteriorati a Sga e l'aggregazione dell'istituto a un altro gruppo creditizio. Cosa c'è di ...