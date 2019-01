Carige | quando Di Maio rimproverava a Gentiloni e al Pd | “Regalati 20 miliardi di euro

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 9 gennaio 2019) Era l’8 marzo del 2017. Intervenendo in aula alla Camera l’allora deputato Luigi Diattaccava Paoloe il suo governo, colpevole secondo l’attuale vicepremier M5S di avere, con il decreto del dicembre 2016, “trasferitodialle banche“ come primo atto del nuovo esecutivo: “dopo che per anni ci avete detto che non c’erano fondi per il reddito di cittadinanza, per le forze dell’ordine, per le imprese e per i disabili ha cacciato fuori dal cilindro 20”. In un altro passaggio dell’intervento Dispiega anche che nel “nuovo rinascimento del paese ci sarà una maggioranza che non avrà bisogno di finanziare le banche”L'articoloDie al Pd: “Regalati 20dialle banche” proviene da Il Fatto Quotidiano.