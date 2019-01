Carige | nel decreto 3 miliardi a garanzia bond

Carige - Travaglio : “M5s e Lega non sono incistati nel sistema banche. Pd aveva establishment bancario a lui fedele” : “Caso Carige? Come al solito, quando si governa, bisogna uscire dalla propaganda e fare delle scelte. Non si possono rispettare tutte le posizioni che si tenevano quando si stava all’opposizione”. Così, a Dimartedì (La7), il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, commenta lo stanziamento di 5 miliardi di euro da parte del governo M5s-Lega per salvare la Banca Carige. Travaglio spiega: “Bisogna vedere se questo ...

Piano B per Carige - lo Stato nel capitale. Soldi pubblici per salvare la banca : Pronti un miliardo e 600 milioni di euro per il salvataggio. Sga e Credito Fondiario in pista per la cessione delle sofferenze

Decreto Carige nel mirino dell’opposizione. Palazzo Chigi : “Nessun conflitto interesse” : E' bufera nei palazzi della politica sul Decreto 'salva Carige' approvato lunedì sera dal consiglio dei ministri. Se i vice premier Matteo Salvini e Luigi Di Maio difendono il provvedimento, le opposizioni attaccano a testa bassa e c'e' anche chi solleva il sospetto di un conflitto di interessi del presidente Conte. Il Partito democratico con Matteo Renzi e Maria Elena Boschi ricorda le critiche sollevate dal Movimento 5 stelle nella scorsa ...

Bug Carige nel software 5 stelle : Perché i gilet gialli non vanno in banca, se non per appiccare il fuoco, come accaduto a Parigi a inizio dicembre. E comunque non le "salvano" per decreto, utilizzando le risorse inutilizzate dal "fondo salva-banche" varato dal governo Gentiloni. Come dice Gianluigi Paragone: "Questo caso di Carige non può finire come tutti i casi trattati dai governi precedenti, con una soluzione abbastanza simile. I gilet grigi delle banche non ...

Carige - decreto del governo ricalca quello varato da Gentiloni nel 2016 per Mps : Salva-banche o salva-risparmio? Il decreto su Banca Carige varato lunedì sera dal governo gialloverde è subito finito al centro della polemica politica, con l’esecutivo che rivendica di aver tutelato i risparmiatori e il Pd che attacca: “Hanno fatto la stessa cosa che abbiamo fatto noi”. In attesa di leggere il testo, dal comunicato del consiglio dei ministri emerge che il provvedimento è molto simile al “Salvarisparmio” ...

Carige - il Pd contesta un conflitto di interessi del presidente del consiglio nel salvataggio della banca genovese : Ieri il Cdm ha varato gli stessi aiuti già messi in campo dall'esecutivo Gentiloni per scongiurare il fallimento di Mps e banche venete. Ma le incognite sul futuro dell'Istituto ligure restano. Renzi, ...

Carige - ok Cdm sostegno pubblico nel rispetto norme aiuti Stato : Roma, 7 gen., askanews, - Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro dell'economia e delle finanze Giovanni Tria, ha approvato un decreto-legge che introduce ...

La Bce commissaria Carige - nel mirino il socio Malacalza : La prima volta della Bce in Italia, tocca a Carige. Ed è un intervento rapido che nelle intenzioni di Francoforte serve a superare lo stallo in cui era finita la banca genovese. Da ieri hanno preso le redini dell’istituto tre commissari, Fabio Innocenzi, Pietro Modiano e Raffaele Lener, chiaro segno di continuità con la gestione precedente, visto c...

Banca Carige nel caos - decade il cda : Il board si disintegra dopo il “no” della famiglia Malacalza all’aumento di capitale. Nella terna di commissari Modiano e Innocenzi

Banca Carige nella "stretta" della Bce : 12.00 Il CdA della Carige è decaduto dopo le dimissioni di 4 consiglieri. La Bce ha posto in amministrazione straordinaria la Banca Carige. Ora i commissari sono Innocenzi, Modiano e Lener. Nominato un comitato di sorveglianza composto da Brancadoro, Guaccero e Zanotti.Garantita l'operatività,"senza alcun impatto su clienti, depositanti e dipendenti". Gli amministratori hanno il compito di salvaguardare la stabilità della Banca informando la ...

Soffrono le Borse - Carige nella stretta della Bce : Dopo una prima forte fiammata di vendite, i mercati azionari del Vecchio continente provano a contenere le perdite : Parigi cede due punti percentuali con l'indice Cac 40, Milano l'1,5%, Londra l'1,3% ...

Partenza difficile per le Borse - Carige nella stretta della Bce : Partenza d'anno molto difficile per i mercati azionari europei: con la chiusura ampiamente negativa delle Borse asiatiche sui timori per la crescita cinese e mondiale, Parigi dopo i primi scambi cede ...