Carige | Modiano commissario | “Nazionalizzazione non è ipotesi sul tavolo” E nega

(Di mercoledì 9 gennaio 2019) “La nazionalizzazione non è unsul. A dirlo, rispondendo al sottosegretario alla Presidenza, Giancarlo Giorgetti, e alla linea di Luigi Di Maio e del M5s, è ilstraordinario di, Pietro, a margine dell’incontro col presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti. “Sulla nazionalizzazione degli istituti di credito mi trovo in disaccordo – ha detto Toti –ha risorse e forze per rialzarsi sulle proprie gambe, prova ne è che oggi siamo felici di firmare l’accordo che conferma la partnership tra Bancae Regione per il servizio di tesoreria”. “Siamo la banca del territorio, diventeremo la banca ‘esemplare’ del territorio a prescindere dalle prospettive di aggregazione” hanno inoltre ribadito i commissari straordinari dindo ogni paragone con casi come Mps e le banche ...