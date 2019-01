Carige | il governo la vuole pubblica Di Maio | puniremo i banchieri colpevoli

La rabbia di Salvini sui migranti e il copia-incolla del governo su Carige : Saranno vere le tensioni della maggioranza e nel governo? Allora, in condizioni normali già le parole lette tra ieri e oggi sarebbero sufficienti a fare cadere una decina di governi. Ma, si è detto più volte, con questi attori il film prende pieghe imprevedibili. Comunque ci si vede al vertice di ma

Carige - S&P Global Ratings conferma come necessaria la mossa del governo : L''istituto ligure "è l'ultima banca sistemica di medie dimensioni in difficoltà e ancora in attesa di soluzione dei problemi su utili e qualità degli asset" , l''intervento del governo a sostegno di ...

Banca Carige - Brunetta (FI) : 'Governo M5S-Lega come il PD - decreto fotocopia - vergogna' : Con un post sul proprio sito personale, il deputato ed economista forzista Renato Brunetta ha detto la sua sul salvataggio della Banca Carige, situata in Liguria, ad opera della maggioranza governativa diretta dall'asse M5S-Lega. Brunetta: 'M5S-Lega si sono infilati in una lite accesa con il PD' A detta dell'ex ministro della Pubblica amministrazione e dell’innovazione, il governo M5S-Lega, incoscientemente, si sarebbe infilato in una furibonda ...

Carige - al governo piace l'idea della nazionalizzazione. Tria frena : sarà a termine : La posizione di Tria Non lo esclude neppure il ministro dell'Economia Giovanni Tria, che tuttavia preferirebbe una «soluzione di mercato», cioè un aumento di capitale finanziato da investitori ...

Carige - Tria : Governo pronto a fare tutto il necessario : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Salvataggio Carige - Paragone (M5S) : 'Sono inca**ato - così Governo si fa un autogol' : La questione del Salvataggio della Carige sta accendendo gli animi. Dopo che è emersa la profonda somiglianza tra questo Salvataggio e quelli fatti in passato da Gentiloni, in molti si sentono traditi da quello che si definisce il Governo del "Cambiamento". Paragone, del Movimento 5 Stelle, ha rilasciato dichiarazioni di fuoco e invita il suo partito a cambiare rotta al più presto....Continua a leggere

Il decreto salva-Carige di Lega e M5S è un copiaincolla di quello del governo Gentiloni : Il piano di 'salvataggio' del governo si compone di due parti: garanzie statali sulle obbligazioni, per un massimo di 3 miliardi di euro, attivabili fino al 30 giugno, e un fondo pubblico da 1,3 miliardi per coprire gli oneri dei bond e della eventuale sottoscrizione di azioni della banca per un massimo di un miliardo in caso di ricapitalizzazione precauzionale.Continua a leggere

Carige - lo tsunami sul governo da 3 miliardi di euro : così Lega e M5s rischiano il tonfo : Il paracadute preparato dal governo Lega-M5s per il salvataggio di banca Carige prevede un fondo di garanzia di 3 miliardi di euro, con una dotazione finanziaria di 1,3 miliardi già stanziati dal ...

Banca Carige : dal governo 1 - 3 miliardi per evitare il collasso : 'Al fine di evitare o porre rimedio a una grave perturbazione dell'economia e preservare la stabilità finanziaria, il ministero dell'Economia è autorizzato, fino al 30 giugno 2019, a concedere la ...

Banca Carige : Governo garantisce bond fino a 3 miliardi : Banca Carige è il nuovo terreno di scontro fra Governo e opposizioni. Dopo la decisione di varare un apposito decreto legge per il salvataggio dell'istituto genovese - fino a 3 miliardi le risorse messe sul tavolo dal Governo di Giuseppe Conte - è partita una dura serie di attacchi da parte delle opposizioni ed in particolare di esponenti del Pd. Banca Carige: cosa prevede il decreto Le misure, contenute nel testo approvato nel Consiglio dei ...

Il decreto per salvare Carige è identico al decreto sulle banche del governo Gentiloni : identico parola per parola, come se fosse stato ricopiato: lo mostra il Sole 24 Ore, che ha confrontato i testi

Carige - il governo stanzia due miliardi : La bozza del decreto legge prevede fino a un masimo di 3 miliardi di euro di garanzia da parte del Mef sulle obbligazioni della banca

Banca Carige - 5 miliardi dal Governo per salvare i conti/ Ok Commissione Ue al Dl : Renzi vs Salvini-Di Maio : Salvataggio Banca Garige, Governo spinge per nuove emissioni e ricapitalizzazione: 5 miliardi di spesa, Renzi, 'vergognatevi Salvini e Di Maio'

Carige - decreto del governo ricalca quello varato da Gentiloni nel 2016 per Mps : Salva-banche o salva-risparmio? Il decreto su Banca Carige varato lunedì sera dal governo gialloverde è subito finito al centro della polemica politica, con l’esecutivo che rivendica di aver tutelato i risparmiatori e il Pd che attacca: “Hanno fatto la stessa cosa che abbiamo fatto noi”. In attesa di leggere il testo, dal comunicato del consiglio dei ministri emerge che il provvedimento è molto simile al “Salvarisparmio” ...