Carige | il decreto Lega-M5S «fotocopia» di quello Gentiloni Garanzie statali su 3

Carige - Tria : 'Decreto analogo al 2016 perché le regole Ue non sono cambiate' : 'È stato fatto notare che il decreto per Carige è analogo all'intervento del 2016: è così infatti poiché non è cambiata la cornice normativa...

Banca Carige - Brunetta (FI) : 'Governo M5S-Lega come il PD - decreto fotocopia - vergogna' : Con un post sul proprio sito personale, il deputato ed economista forzista Renato Brunetta ha detto la sua sul salvataggio della Banca Carige, situata in Liguria, ad opera della maggioranza governativa diretta dall'asse M5S-Lega. Brunetta: 'M5S-Lega si sono infilati in una lite accesa con il PD' A detta dell'ex ministro della Pubblica amministrazione e dell’innovazione, il governo M5S-Lega, incoscientemente, si sarebbe infilato in una furibonda ...

Carige - Tria : “Nazionalizzazione sarebbe temporanea. Decreto analogo a quello del 2016 - regole Ue non sono cambiate” : Una eventuale ricapitalizzazione precauzionale di Carige sarebbe “un’operazione temporanea” in quanto la partecipazione dello Stato “dovrà essere dismessa quando terminerà il periodo concesso per la ristrutturazione. Una nazionalizzazione sarebbe quindi a termine“. A spiegarlo Giovanni Tria, ministro dell’Economia, rispondendo al Question time sul dl per il salvataggio della banca, rivendicando come ...

Carige - il decreto in Gazzetta. Fondo da 1 - 3 miliardi a copertura degli oneri ma garanzie fino a 3 miliardi : Il decreto Carige, firmato martedì dal presidente della Repubblica, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed è approdato alla commissione Finanze della Camera. Prevede la garanzia dello Stato su nuove emissioni di bond fino a un valore nominale di 3 miliardi fino al 30 giugno 2019. Inoltre è istituto un Fondo con una dotazione di 1,3 miliardi – contro i 2 miliardi ipotizzati nelle bozze – destinato alla “copertura degli ...

Carige - Tria risponde alla Camera a interrogazione su decreto : Il ministro dell'Economia Giovanni Tria risponderà oggi a un'interrogazione 'sull'intervento pubblico a favore delle banche in crisi, alla luce di recenti deliberazioni del Consiglio dei ministri relative a Banca ...

Salvataggio Carige - pubblicato il decreto : garanzie fino a 3 miliardi - : Testo in Gazzetta Ufficiale, previsto fondo pubblico da 1,3 miliardi per coprire gli oneri dei bond e dell'eventuale sottoscrizione di azioni per un massimo di 1 mld, in caso di ricapitalizzazione ...

Il decreto salva-Carige di Lega e M5S è un copiaincolla di quello del governo Gentiloni : Il piano di 'salvataggio' del governo si compone di due parti: garanzie statali sulle obbligazioni, per un massimo di 3 miliardi di euro, attivabili fino al 30 giugno, e un fondo pubblico da 1,3 miliardi per coprire gli oneri dei bond e della eventuale sottoscrizione di azioni della banca per un massimo di un miliardo in caso di ricapitalizzazione precauzionale.Continua a leggere

Carige : decreto pubblicato in G.U. - garanzie bond fino 3 miliardi : Roma, 9 gen., askanews, - Il dl salva-Carige, firmato ieri dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale. Il provvedimento prevede garanzie statali sulle ...

'Il decreto su Carige è una fotocopia del nostro su Mps' : L'ex ministro dell'Economia alla Stampa: 'Dicevano: 'Non metteremo nelle banche un euro degli italiani' e invece potrebbero essere costretti a farlo'

Pier Carlo Padoan : "Il decreto su Carige è una fotocopia del nostro su Mps" : Il decreto su Carige "è quasi una fotocopia del nostro su Mps". Lo dice l'ex ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, che, in un'intervista alla Stampa, spiega: "Nel momento in cui viene messo in campo questo strumento si ha in mente una ricapitalizzazione precauzionale che permetta alla banca di tornare a stare in piedi da sola. Per un certo numero di anni si può concedere capitale pubblico per effettuare una ristrutturazione ...

Carige - Mattarella firma decreto. Conte respinge accuse di conflitto d'interesse : Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella , ha firmato il decreto legge su Carige varato ieri, 8 gennaio 2019, dal Consiglio dei Ministri, che introduce misure urgenti sull'istituto genovese e ...

Carige - il decreto Lega-M5S è una «fotocopia» di quello Gentiloni. Garanzie statali fino a 3 miliardi : Basta leggere il testo del Dl 237/2016 approvato dall’allora neonato governo Gentiloni per i salvataggi di Mps, Pop Vicenza e Veneto Banca. La bozza del nuovo decreto è identica in ogni dettaglio, dalle regole sulle Garanzie dello Stato fino ai meccanismi, con burden sharing, per la nazionalizzazione...

Pier Carlo padoan : "Il decreto su Carige è una fotocopia del nostro su Mps" : Il decreto su Carige "è quasi una fotocopia del nostro su Mps". Lo dice l'ex ministro dell'Economia, Pier Carlo padoan, che, in un'intervista alla Stampa, spiega: "Nel momento in cui viene messo in campo questo strumento si ha in mente una ricapitalizzazione precauzionale che permetta alla banca di tornare a stare in piedi da sola. Per un certo numero di anni si può concedere capitale pubblico per effettuare una ristrutturazione ...

Carige - nel decreto 3 miliardi a garanzia bond : Roma, 9 gen., askanews, - Il decreto su Banca Carige - firmato dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella - 'è una misura transitoria che è stata meditata. Non costituisce uno scarto, una ...