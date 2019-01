Carige | il commissario Modiano | per salvarla bastano 400 milioni

Carige - Modiano (commissario) : “Nazionalizzazione non è ipotesi sul tavolo”. E nega paragoni con Mps e banche venete : “La nazionalizzazione non è un ipotesi sul tavolo”. A dirlo, rispondendo al sottosegretario alla Presidenza, Giancarlo Giorgetti, e alla linea di Luigi Di Maio e del M5s, è il commissario straordinario di Carige, Pietro Modiano, a margine dell’incontro col presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti. “Sulla nazionalizzazione degli istituti di credito mi trovo in disaccordo – ha detto Toti – Carige ha risorse e ...