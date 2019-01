Cannabis libera | dal M5S arriva disegno di legge per ' uso ricreattivo e auto produzione'

Cannabis libera - arriva disegno di legge del M5S : si potranno coltivare fino a tre piantine : Il senatore del M5S Matteo Mantero ha depositato un disegno di legge in Senato per consentire la coltivazione di 3 piante e la detenzione di 15 grammi in casa e 5 fuori, oltre a dare un nuovo inquadramento alla Cannabis light.Continua a legge re

Cannabis libera - il M5s deposita disegno di legge in Senato : ... che ricordiamolo nel mondo il business complessivo del narcotraffico secondo le stime si attesta a 560 miliardi di euro l'anno, mentre in Italia è stimato in circa 30 miliardi di euro, pari a circa ...

Il via libera alla Cannabis terapeutica in Lombardia può cambiare tutto : cannabis terapeutica in Israele. (Foto: Uriel Sinai/Getty Images) Quello che sta per concludersi non è stato un anno facile per i pazienti della cannabis terapeutica. Nonostante la loro efficacia sia ancora da provare, le cure cannabinoidi sono legali dal 2007, ma una normativa confusa e frammentata, unita a una costante penuria di medicinali, ne rendono l’accesso molto difficile per i pazienti. Presto, però, il quadro potrebbe cambiare. Il 4 ...