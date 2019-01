Cannabis libera | dal M5S arriva disegno di legge per ' uso ricreativo e auto produzione'

Cannabis libera : dal M5S arriva disegno di legge per 'uso ricreattivo e auto produzione' : Cannabis libera? Quello che già avviene in molti stati nel mondo potrebbe diventare realtà anche in Italia. Una prospettiva che nasce dalla proposta che arriva tramite un disegno di legge partorito da un senatore del Movimento Cinque Stelle che, per l'ennesima volta, apre anche spunti di riflessione politici sull'eterogeneità del governo. Da una parte, infatti, c'è un Matteo Salvini che conta di inasprire le pene per gli spacciatori di sostanze ...

Il M5S propone di liberalizzare la Cannabis : 'Consentire autoproduzione e uso ricreativo' : Il Movimento Cinque Stelle ha depositato una proposta di legge per legalizzare il consumo e la coltivazione di cannabis, anche ad uso ricreativo. La firma del ddl è di Matteo Mantero, senatore dello stesso movimento politico. La notizia è riportata dai principali media nazionali, e sicuramente promette un acceso dibattito sulla questione. Quello di liberalizzare la cannabis è un argomento da sempre molto dibattuto nel nostro Paese, e che ancora ...

Cannabis libera - arriva disegno di legge del M5S : si potranno coltivare fino a tre piantine : Il senatore del M5S Matteo Mantero ha depositato un disegno di legge in Senato per consentire la coltivazione di 3 piante e la detenzione di 15 grammi in casa e 5 fuori, oltre a dare un nuovo inquadramento alla Cannabis light.Continua a leggere

