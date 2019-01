Cannabis | dal M5S tre proposte per la legalizzazione Ma nel governo è scontro | «Non è

Cannabis libera : dal M5S arriva disegno di legge per 'uso ricreativo e auto produzione' : Cannabis libera ? Quello che già avviene in molti stati nel mondo potrebbe diventare realtà anche in Italia. Una prospettiva che nasce dalla proposta che arriva tramite un disegno di legge partorito da un senatore del Movimento Cinque Stelle che, per l'ennesima volta, apre anche spunti di riflessione politici sull'eterogeneità del governo. Da una parte, infatti, c'è un Matteo Salvini che conta di inasprire le pene per gli spacciatori di sostanze ...

Cannabis libera : dal M5S arriva disegno di legge per 'uso ricreattivo e auto produzione' : Cannabis libera ? Quello che già avviene in molti stati nel mondo potrebbe diventare realtà anche in Italia. Una prospettiva che nasce dalla proposta che arriva tramite un disegno di legge partorito da un senatore del Movimento Cinque Stelle che, per l'ennesima volta, apre anche spunti di riflessione politici sull'eterogeneità del governo. Da una parte, infatti, c'è un Matteo Salvini che conta di inasprire le pene per gli spacciatori di sostanze ...

Cannabis per uso medico - dall'Olanda più scorte : 'Una svolta' : Roma, 19 dic., askanews, - 'The Ministry of Health gives the OMC a positive reaction on your request to increase the amount of medicinal Cannabis imported from the Netherlands to 700 kg in 2018/19. ...