Calciomercato Serie A: a volte ritornano (forse), Pereyra-Torino e Schelotto-SPAL

(Di mercoledì 9 gennaio 2019) Dall’Argentina con nostalgia… del calcio italiano. In questi giorni si parla con insistenza del possibile ritorno inA di Robertoed Ezequiel, entrambi provenienti dalla Premier League.Roberto, che ha appena compiuto 28 anni, ne aveva 20 quando arrivò in Italia. L’Udinese lo prelevò dal River Plate nell’ambito della diaspora seguita alla traumatica retrocessione in B dei Millonarios. Dopo una stagione di ambientamento, divenne titolare inamovibile nelle ultime due annate di Guidolin sulla panchina friulana. Tuttofare del fronte centro-destra offensivo, era un dribblomane che giocava o sottopunta o esterno o mezzala.La sua duttilità conquistò Massimiliano Allegri, che lo volle alla Juventus appena ne divenne l’allenatore. Con la Vecchia Signora trovò per la prima volta una dimensione davvero importante: 35 ...