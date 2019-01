Calciomercato Napoli Ultime notizie | Grimaldo torna di moda per la corsia sinistra

Calciomercato Napoli / Ultime notizie : sfuma Todibo - il Barcellona brucia tutti per giugno : Calciomercato Napoli, Ultime notizie, parla l'agente di Hysaj: 'smentisco ogni voce di trattativa con la Lazio per il mio assistito'.

Calciomercato - Corsi : «Napoli - l'Empoli è la destinazione ideale per Rog» : EMPOLI - 'Sono il presidente più longevo della serie A. Non ho nessuna convinzione sul calcio perchè parliamo di uno sport imprevedibile. Mi farebbe molto piacere andare a trovare Sarri, l'ho sentito poco tempo fa e quella telefonata mi ha fatto stare bene. Mi ha detto tante cose non relative al calcio, spero sempre ...

Calciomercato - il presidente del Boca ammette : “per Almendra parlo con l’Inter - già detto no al Napoli” : Boca Juniors, Almendra e Balerdi sono due dei gioielli della rosa che interessano a diversi club in Europa: il punto sul mercato Il presidente del Boca Juniors Angelici, ha fatto il punto su due suoi gioiellini. Almendra e Balerdi fanno gola a diversi club europei. “La situazione di Almendra è diversa da quella di Balerdi perché ad Almendra abbiamo rinnovato il contratto di recente e ha una clausola di 30 milioni di euro” ha ...

Calciomercato Napoli - Kouamè è fatta : arriva la conferma di Perinetti : Calciomercato Napoli Kouamè – Dopo Barella, Aurelio De Laurentiis e Giuntoli, hanno messo nel mirino un altro calciatore: Christian Kouamé. Quest’ultima trattativa, sembra essere però molto più semplice di quella intavolata con il Cagliari per Barella. De Laurentiis sa praticamente tutto: a cominciare dall’intenzione di Preziosi di trattenerlo fino alla fine della stagione, passando per il prezzo. Il valore del cartellino, ...

Calciomercato - l'inter in fortissimo pressing su Barella : rifiutato il Napoli (RUMORS) : Il gioiello più brillante ed ambito del calcio italiano in questo momento è senza ombra di dubbio Nicolò Barella. Il centrocampista del Cagliari ha letteralmente rapito mezza Europa. Il giocatore attira le big del continente grazie alle sue qualità di incontrista ruba palloni alle quali unisce tecnica, gamba e una personalità che difficilmente si può vedere in un giocatore cosi giovane. Prestazioni e temperamento che non sono passate inosservate ...

Calciomercato Napoli - agente Tagliafico : «Mai saputo di interesse azzurro» : Jara prosegue: "Ancelotti è stata una scommessa importantissima, è uno dei migliori tecnici al mondo, e sono convinto che il suo valore lo vedremo a lungo termine. Non ho mai saputo di un interesse ...

Calciomercato Napoli : Rog in uscita - Kouamè possibile rinforzo per giugno : Il Calciomercato invernale italiano sta entrando nella sua fase decisiva: stretta finale della Juve per Aaron Ramsey dall'Arsenal, colpo Godin quasi andato a segno per l'Inter e tante (forse troppe) voci per quanto riguarda eventuali acquisti e cessioni in orbita partenopea. Proviamo dunque a tirare le somme sul mercato azzurro in entrata e quello in uscita, tenendo conto anche delle recenti dichiarazioni degli agenti dei ...

Calciomercato LIVE - tutte le trattative di lunedì 7 gennaio in DIRETTA : Icardi vicino al rinnovo - Napoli su Lazzari : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Calciomercato invernale di oggi, lunedì 7 gennaio. Anche se non si sono ancora registrati botti, le operazioni minori e le trattative viaggeranno a ritmo frenetico anche nella giornata odierna. Scopriremo insieme tutti gli affari e le trattative in tempo reale, minuto dopo minuto in questo avvio della sessione invernale che si chiuderà il 31 gennaio (e non più il 18 come previsto in un primo momento ...

Calciomercato Genoa - Perinetti : «Kouame al Napoli - c'è l'intesa» : GENOVA - Giorgio Perinetti , Direttore Generale del Genoa , è intervenuto sulle frequenze di Radio Marte. Queste le sue parole sui movimenti di mercato: ' Kouame ? Sono affari in pista, ma dobbiamo ...

Calciomercato Genoa - parla Perinetti : “la verità su Piatek-Milan e l’affare Kouame col Napoli” : Calciomercato Genoa, Piatek e Kouame sono i due calciatori dei quali si sta parlando maggiormente in queste ore per quanto concerne il club genovese Calciomercato Genoa – Il dg del Genoa, Giorgio Perinetti, ha parlato di Calciomercato ai microfoni di Radio Kiss Kiss. Diversi gli argomenti d’attualità in casa Genoana, su tutti il futuro di Kouame e le eventuali contropartite per l’attaccante: “Stiamo parlando, ...

