Calciomercato Milan | Leonardo ' guarda' in Spagna | ecco l' alternativa a Carrasco

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Milan - pronto nuovo assalto per Belotti in caso di partenza di Higuain : Sono ore caldissime in casa Milan sul fronte mercato, secondo indiscrezioni provenienti dalla Spagna Gonzalo Higuain avrebbe accettato l’offerta del Chelsea, la fumata bianca potrebbe arrivare già nelle prossime ore. Secondo la ricostruzione il Chelsea sarebbe pronto a versare in estate nella casse della Juventus la cifra richiesta dai bianconeri, circa 40 milioni di euro. Non rappresenta sicuramente una sorpresa considerando ...

Calciomercato - De Paul : 'Inter o Milan? Lusingato - ma a gennaio resto all'Udinese' : "Inter o Milan? Sono Lusingato, significa che sto facendo bene, ma se ne riparlerà più avanti". Con queste parole, dette ai microfoni di Radio La Red, Rodrigo De Paul allontana la possibilità di ...

Calciomercato Milan - Higuain : potrebbe essere vicino il passaggio al Chelsea : Ieri a ora tarda è circolata una notizia che ha fatto passare la notte in bianco ai tifosi Milanisti e agli addetti ai lavori: secondo quanto riportato dal noto giornale spagnolo Marca, infatti, il centravanti rossonero Higuain sarebbe ad un passo dal Chelsea, pronto a sacrificare Alvaro Morata, mai realmente nei loro piani. Il Pipita verso Londra sponda Chelsea I Blues verserebbero quindi 35 milioni di sterline (quasi 40 milioni di euro, ...

Calciomercato Milan - i rossoneri non mollano la presa su Carrasco : Calciomercato Milan – Sfumato Luis Muriel, accasatosi alla Fiorentina, il Milan si trova nella situazione di dover cercare al più presto un attaccante esterno da poter regalare al tecnico Gennaro Gattuso. Sono diversi i nomi valutati in questi giorni da Leonardo, ma uno su tutti è quello che stuzzica le fantasie di dirigenza e tifosi […] L'articolo Calciomercato Milan, i rossoneri non mollano la presa su Carrasco proviene da Serie A ...

Calciomercato Milan/ Ultime notizie - Halilovic a un passo dal Besiktas : c'è il contatto tra giocatore e club : Calciomercato Milan, Ultime notizie: Alen Halilovic vicino al Besiktas. Il Milan potrebbe cedere il croato anche a titolo definitivo ai turchi.

Calciomercato Milan - Sensi incontra il Sassuolo : svolta vicina? : Calciomercato Milan, Sensi PUO’ ARRIVARE A GENNAIO- Gennaio bollente, nonostante le temperature gelide, per Leonardo e lo staff di mercato del Milan. I rossoneri in questo 2019 hanno l’obiettivo di risalire la china in classifica, andando a conquistare quel 4 posto obiettivo ad inizio stagione. Tra molti alti e bassi Gattuso e i suoi uomini […] L'articolo Calciomercato Milan, Sensi incontra il Sassuolo: svolta vicina? proviene da Serie A ...

Milan - la presentazione di Paquetà : il primo acquisto ufficiale del Calciomercato rossonero : LIVE 14:52 8 gen La passata stagione con il Flamengo si è chiusa con dieci gol e quattro assist in 39 partite. Nell'ultima partita contro l'Atletico Paranaense si è accasciato a terra sul prato del ...

Calciomercato Milan : affondo per Benatia ed Herrera ma attenzione a Cutrone : Le strategie di mercato del Milan occupano molto spazio nelle cronache sportive in queste settimane. Nell'ultimo periodo il nome di Medhi Benatia, difensore della Juventus è stato accostato ai rossoneri diverse volte e secondo il noto quotidiano sportivo 'Tuttosport', "la chiave può essere Higuain". Allegri difficilmente lascerà partire il difensore a gennaio, ma in estate la situazione potrebbe cambiare. Stando a quanto riportato dal quotidiano ...

Calciomercato Milan - Leonardo dà un’occhiata ai “parametro zero” : che occasione per giugno! : Hector Herrera è il nome nuovo per la mediana del Milan, un calciatore che potrebbe arrivare a parametro zero nella prossima estate Il Milan sta lavorando alacremente al rafforzamento della rosa in questa finestra di gennaio, con lo scopo di raggiungere la Champions League. Il ds Leonardo sta dando però anche un’occhiata alla lista dei calciatori in scadenza di contratto a giugno, calciatori che sarà possibile ingaggiare a costo ...

Calciomercato Milan/ Ultime notizie : anche Baselli è un'ipotesi concreta per il centrocampo : Calciomercato Milan, Ultime notizie: in mezzo può arrivare Pedro Obiang dal West Ham, Pepe Reina invece può partire subito.

Calciomercato Milan - assalto a Sensi : Gattuso lo vuole per la Supercoppa : Milan Sensi – La Supercoppa Italia che si disputerà il 16 gennaio, inizio ore 18.30, a Gedda in Arabia Saudita, con tutto il contorno di fascino e polemiche che si porta dietro, può valere un’intera stagione per il Milan e per questo, come riporta Calciomercato.it, che dal Calciomercato potrebbe esserci una potente accelerata su Stefano […] L'articolo Calciomercato Milan, assalto a Sensi: Gattuso lo vuole per la Supercoppa ...

Calciomercato Milan / Ultime notizie : su Ferreira Carrasco piomba anche il Manchester United : CALCIOMERCATO MILAN, Ultime notizie: in mezzo può arrivare Pedro Obiang dal West Ham, Pepe Reina invece può partire subito.

Calciomercato Milan - Piatek l’alternativa a Higuain : Calciomercato Milan, IDEA Piatek PER GIUGNO- Il ds del Genoa Perinetti ha affermato che in questa sessione di mercato nessun big lascerà la Liguria, facendo però intendere che a giugno ci saranno delle importanti operazioni in uscita. I big di Prandelli, per ora, rimangono dove sono, ma tra sei mesi sono pronti a cambiare casacca. […] L'articolo Calciomercato Milan, Piatek l’alternativa a Higuain proviene da Serie A News Calcio - Notizie ...

Calciomercato Genoa - parla Perinetti : “la verità su Piatek-Milan e l’affare Kouame col Napoli” : Calciomercato Genoa, Piatek e Kouame sono i due calciatori dei quali si sta parlando maggiormente in queste ore per quanto concerne il club genovese Calciomercato Genoa – Il dg del Genoa, Giorgio Perinetti, ha parlato di Calciomercato ai microfoni di Radio Kiss Kiss. Diversi gli argomenti d’attualità in casa Genoana, su tutti il futuro di Kouame e le eventuali contropartite per l’attaccante: “Stiamo parlando, ...