Calciomercato Inter | Pradè | “De Paul a gennaio non si muove da Udine”

Calciomercato Inter / Ultime notizie - Pradè su De Paul : 'A gennaio rimarrà sicuramente a Udine' : CALCIOMERCATO INTER, Ultime notizie: i nerazzurri potrebbero buttarsi subito su Andersen della Sampdoria, in porta si valuta Jean del San Paolo.

Calciomercato Inter - duello col Napoli per Barella : ma solo per giugno : Calciomercato Inter, bagarre per Barella ma affare rimandato- Se c’è qualcosa che si è capito in questa prima parte di mercato invernale, è che Nicolò Barella è tra i pezzi più pregiati della “scuderia” del Cagliari. Il giovane centrocampista sardo grazie ad un grande avvio di campionato si è sicuramente assicurato un futuro in un […] L'articolo Calciomercato Inter, duello col Napoli per Barella: ma solo per giugno ...

Calciomercato Inter : nerazzurri in pole per Andersen - De Paul nel mirino (RUMORS) : L'Inter sta disputando un'ottima stagione di campionato. I nerazzurri sono terzi in classifica a 5 lunghezze dal Napoli, secondo. Nonostante le numerose vittorie ottenute nel campionato nostrano, la squadra di Spalletti ha il rammarico della mancata qualificazione agli ottavi di Uefa Champions League, in modo particolare la partita pareggiata contro il PSV che ha compromesso il passaggio del turno. La società nerazzurra ha iniziato da tempo ad ...

Calciomercato Inter - obiettivo Perisic allo United per arrivare a Modric : Calciomercato Inter – Ivan Perisic potrebbe finalmente diventare un giocatore del Manchester United alla fine della stagione con l’Inter. I nerazzurri infatti starebbero cercando di raccogliere il denaro necessario per finanziare l’acquisto Luka Modric. Il nazionale croato è stato più volte accostato ai Red Devils e recentemente ha parlato di quanto è stato vicino a […] L'articolo Calciomercato Inter, obiettivo Perisic ...

Calciomercato Inter / Ultime notizie : Ionut Radu pronto a tornare - può essere il post-Handanovic? : Calciomercato Inter, Ultime notizie: nuovi contatti con l'Udinese per Rodrigo de Paul. L'argentino non arriverebbe prima di giugno.

Calciomercato Inter – Gabigol al Flamengo : in discesa la strada per arrivare al talentino Lincoln : Niente ritorno in Europa per Gabigol: l’attaccante brasiliano resta in Sud America e firma con il Flamengo. L’Inter potrebbe gettare le basi per l’acquisto del talentino Lincoln Dopo una buona esperienza al Santos, l’Inter avrebbe voluto riprendere Gabigol per girarlo in prestito ad una squadra europea, in modo tale da testarlo in un campionato più performante e vedere se i 18 gol in 35 presenze firmati nel Brasileirao potessero ripetersi ...

Calciomercato Juventus - Dybala può andare all'Inter : Isco la chiave (RUMORS) : Continuano ad arrivare importanti indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Le ultime news si concentrano su Paulo Dybala, giocatore che sicuramente non sta rendendo come nelle passate stagioni. L'attaccante sudamericano, infatti, sembra risentire non poco dell'arrivo di Cristiano Ronaldo, che ora è diventato il giocatore più forte della Juventus (e forse del mondo). Dybala ha collezionato anche alcune panchine e ...

Calciomercato JUVENTUS/ Ultime notizie - possibile duello con l'Inter per Lincoln : CALCIOMERCATO JUVENTUS, Ultime notizie: possibile duello con l'Inter per il brasiliano Lincoln, punta classe 2000 del Flamengo.

Calciomercato - il presidente del Boca ammette : “per Almendra parlo con l’Inter - già detto no al Napoli” : Boca Juniors, Almendra e Balerdi sono due dei gioielli della rosa che interessano a diversi club in Europa: il punto sul mercato Il presidente del Boca Juniors Angelici, ha fatto il punto su due suoi gioiellini. Almendra e Balerdi fanno gola a diversi club europei. “La situazione di Almendra è diversa da quella di Balerdi perché ad Almendra abbiamo rinnovato il contratto di recente e ha una clausola di 30 milioni di euro” ha ...

Calciomercato - l'inter in fortissimo pressing su Barella : rifiutato il Napoli (RUMORS) : Il gioiello più brillante ed ambito del calcio italiano in questo momento è senza ombra di dubbio Nicolò Barella. Il centrocampista del Cagliari ha letteralmente rapito mezza Europa. Il giocatore attira le big del continente grazie alle sue qualità di incontrista ruba palloni alle quali unisce tecnica, gamba e una personalità che difficilmente si può vedere in un giocatore cosi giovane. Prestazioni e temperamento che non sono passate inosservate ...

Calciomercato Inter : Candreva - futuro in Turchia? : Potrebbe essere la Turchia la prossima destinazione di Antonio Candreva . Secondo il quotidiano "Fanatik", infatti, l'esterno nerazzurro sarebbe stato proposto al Fenerbahce. POCO SPAZIO ALL'Inter - ...

