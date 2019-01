Calciomercato Empoli | prosegue la trattativa con il Chievo per Sorrentino | le ultime

Calciomercato - Corsi : «Napoli - l'Empoli è la destinazione ideale per Rog» : EMPOLI - 'Sono il presidente più longevo della serie A. Non ho nessuna convinzione sul calcio perchè parliamo di uno sport imprevedibile. Mi farebbe molto piacere andare a trovare Sarri, l'ho sentito poco tempo fa e quella telefonata mi ha fatto stare bene. Mi ha detto tante cose non relative al calcio, spero sempre ...

Calciomercato Inter/ Ultime notizie - Ranocchia : la pista Empoli non convince - i toscani virano su Bani : Calciomercato Inter, Ultime notizie: in mezzo al campo si punta sul parametro zero Hector Herrera, ma anche sul costoso Nicolò Barella.

LIVE Calciomercato oggi - trattative 4 gennaio in DIRETTA : Ranocchia verso l’Empoli - Inter su Andersen : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Calciomercato invernale di questo 4 gennaio in cui le operazioni e le trattative viaggeranno a ritmo frenetico. Scopriamo insieme tutti gli affari e le trattative in tempo reale, minuto dopo minuto in questo avvio della finestra invernale che si chiuderà il 31 gennaio. Anche se tutti i giocatori sono in vacanza, dato che si tornerà in campo solamente tra due settimane con la Coppa Italia, dirigenti e ...

Calciomercato Empoli - i possibili acquisti e cessioni di gennaio. Si sogna Ranocchia - Buchel in uscita : Da oggi ufficialmente inizia la seduta del Calciomercato invernale che, fino alle ore 20 del 31 gennaio, accompagnerà le nostre giornate tra affari conclusi, suggestioni e colpi sfumati sul più bello. L’Empoli, in quartultima posizione e invischiato nella lotta per retrocessione, ha assoluto bisogno di alcuni rinforzi. Un aspetto che ha sottolineato anche il tecnico Beppe Iachini. E dunque gli obiettivi per la formazione toscana si ...

Calciomercato - offerta del Genoa all'Empoli per Krunic : Rade Krunic il primo obiettivo per il mercato di gennaio del Genoa. Un'idea che torna di moda per il centrocampo rossoblù, un reparto che in questa prima parte di stagione ha incontrato qualche ...

Calciomercato Empoli - spunta l'idea Kownacki : Empoli - L' Empoli vuole puntare soprattutto sulla rosa attuale per la salvezza: quindi sul mercato invernale pochi ritocchi, utili al modulo di Iachini . Potrebbe esserci un innesto in difesa, un ...

Calciomercato Empoli - Di Lorenzo nel mirino della Fiorentina : Empoli - Potrebbe presto scatenarsi una vera e propria asta di mercato per Giovanni Di Lorenzo . Corvino lo ha visto da vicino in diverse circostanze: conosce bene il giocatore e l'agente Mario ...

